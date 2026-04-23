حمایت بانک ملت از بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از جنگ تحمیلی - قرارداد عاملیت پرداخت حقوق و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی با حضور معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک ملت منعقد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، قرارداد عاملیت بین بانک ملت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب دستورالعمل حمایت از حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطرار از محل منابع تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 منعقد شد.

این قرارداد با حضور مرتضی زمانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک ملت با هدف افزایش تاب آوری بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ در راستای حفظ رابطه کارگر و کارفرما، استمرار تولید و صیانت از اشتغال موجود و بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصوبه کارگروه اقتصادی دولت منعقد و امضا شد.

