از ۲۹ فروردین تا ۱۲ اردیبهشت صورت می گیرد؛
بخشودگی جرایم دیرکرد بیمهنامههای شخص ثالث
طرح حمایتی بخشودگی جرایم دیرکرد بیمهنامههای شخص ثالث با هدف کاهش هزینههای مالکان وسایل نقلیه و افزایش پوشش بیمهای از امروز ۲۹ فروردین آغاز و به مدت ۱۵ روز در سراسر کشور اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، بر اساس اعلام مراجع بیمهای، طرح ویژه بخشودگی کامل جرایم دیرکرد برای خرید بیمهنامههای شخص ثالث از امروز ۲۹ فروردین آغاز و تا پایان روز ۱۲ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
این طرح که در راستای رویکرد حمایتی صنعت بیمه و با هدف کمک به مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه اجرا میشود؛ تمامی وسایل نقلیه موتوری، زمینی، ریلی و همچنین موتورسیکلتهایی که فاقد بیمهنامه معتبر هستند مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد خواهند شد.
گفتنی است بخشودگیها صرفاً شامل خرید بیمهنامههای شخص ثالث یکساله است و بیمهنامههای کوتاهمدت را در بر نمیگیرد.
بنابراین مالکان وسایل نقلیه برای بهرهمندی از این امتیاز باید نسبت به تهیه بیمهنامه یکساله اقدام کنند.
گفتنی است؛ اجرای این طرح فرصتی مناسب برای دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه فراهم میکند تا بدون پرداخت جریمه دیرکرد، بیمهنامه معتبر دریافت کرده و از پیامدهای قانونی نداشتن بیمه شخص ثالث جلوگیری کنند.