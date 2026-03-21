مدیرعامل بانک ملت در آخرین روز کاری سال از شعب و واحدهای ستادی بازدید کرد- تاکید بر ارائه خدمات شایسته به مشتریان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد روز پنج شنبه در بازدید از 7 شعبه، 2 مدیریت شعب در تهران و واحدهای حوزه پشتیبانی و ساختمان بانک، ضمن قدردانی از کارکنان به دلیل تلاش در راستای جلب رضایت مشتریان به ویژه در روزهای جنگ تحمیلی علیه کشورمان، بر به‌کارگیری تمام ظرفیت های بانک برای گره گشایی از مشکلات مردم در روزهای پایانی سال تاکید کرد.

فرخ نژاد با اشاره به این نکته که ارائه خدمات باکیفیت، در این روزهای حساس و کاهش دغدغه ها و همچنین ایجاد آرامش خاطر در مشتریان از مهم ترین مسوولیت های بانک ها در شرایط کنونی است، از کارکنان شعب خواست تا برای ارائه سریع و بهتر خدمات بانکی به مشتریان از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک ملت در روزهای اخیر در جمع همکاران 44 شعبه و 19 واحد ستادی پشتیبان حضور یافته و به صورت میدانی بر روند خدمت رسانی و فعالیت این واحدها نظارت داشته است.

