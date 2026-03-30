آرزویی ندارند شهید شدند!

به گزارش ایلنا؛ در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکائی علیه ایران، دبستان و پیش‌دبستانی غیرانتفاعی دخترانه و پسرانهٔ "شجرهٔ طیبه" در میناب هدف اصابت یک موشک قرار گرفت.

این مدرسه در فاصله زمانی میان ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ صبح هدف قرار گرفت. در زمانی که کلاس‌های درس در حال تغییر زنگ بودند. شدت انفجار بیش از نیمی از ساختمان مدرسه را تخریب کرد، دیوارها فرو ریخت و موجب فروریختن سقف شد و شماری از افراد زیر آوار گرفتار شدند.در نتیجه این انفجار، دست‌کم نیمی از ساختمان دو طبقه مدرسه ویران شد.در بعدازظهر روز حمله تعداد کشته‌شدگان ۶۴ نفر و زخمی‌ها ۹۲ نفر اعلام شد اما در ادامه اعلام شد ۲۳۰ نفر شامل ۱۸۴ دانش آموز و ۴۶ معلم شهید و ۱۷۷ دانش آموز و معلم هم مجروح شده‌اند.

در پی شهادت تعداد زیادی از دانش‌آموزان مدرسه میناب گزارشگر سازمان منطقه آزاد انزلی گزارش تصویری تهیه کرده است و از مسافران نوروزی این منطقه سوالاتی را در خصوص عکس‌های این دانش‌آموزان پرسیده است که در ادامه می‌بینید؛

