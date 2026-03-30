English العربیه
آرزویی ندارند شهید شدند!

آرزویی ندارند شهید شدند!
در پی شهادت جمعی از دانش آموزان مدرسه‌ای در میناب منطقه آزاد انزلی گزارش تصویری تهیه کرده است و از مسافران نوروزی سوالاتی در خصوص عکس‌های این دانش‌آموزان پرسیده است.

به گزارش ایلنا؛ در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات جنگ تحمیلی صهیونی - آمریکائی علیه ایران، دبستان و پیش‌دبستانی غیرانتفاعی دخترانه و پسرانهٔ "شجرهٔ طیبه" در میناب هدف اصابت یک موشک قرار گرفت.

آرزویی ندارند شهید شدند!

این مدرسه در فاصله زمانی میان ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ صبح هدف قرار گرفت. در زمانی که کلاس‌های درس در حال تغییر زنگ بودند. شدت انفجار بیش از نیمی از ساختمان مدرسه را تخریب کرد، دیوارها فرو ریخت و موجب فروریختن سقف شد و شماری از افراد زیر آوار گرفتار شدند.در نتیجه این انفجار، دست‌کم نیمی از ساختمان دو طبقه مدرسه ویران شد.در بعدازظهر روز حمله تعداد کشته‌شدگان ۶۴ نفر و زخمی‌ها ۹۲ نفر اعلام شد اما در ادامه  اعلام شد  ۲۳۰ نفر شامل ۱۸۴ دانش آموز و ۴۶ معلم شهید و ۱۷۷ دانش آموز و معلم هم مجروح شده‌اند.

آرزویی ندارند شهید شدند!

در پی شهادت تعداد زیادی از دانش‌آموزان مدرسه میناب گزارشگر سازمان منطقه آزاد انزلی گزارش تصویری تهیه کرده است و از مسافران نوروزی این منطقه سوالاتی را در خصوص عکس‌های این دانش‌آموزان پرسیده است که در ادامه می‌بینید؛

 

 

 

 

 

حجم ویدیو: ۱۹.۳۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۳۹ دانلود ویدیو
