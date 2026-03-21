اجرای دقیق برنامه تعمیرات دوره ای، تضمینی بر پایداری و استمرار کیفیت مطلوب محصولات تولیدی خواهد بود

تعمیرات دوره‌ای خطوط تولید در کارخانه شماره ۲ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقای عملکرد تجهیزات، افزایش بهره‌وری و آماده‌سازی خطوط تولید برای تحقق برنامه‌های سال آینده، با موفقیت به پایان رسید.

عملیات تعمیرات دوره‌ای خطوط تولید کارخانه شماره ۲ شرکت ورق خودرو از تاریخ ۲۳ تا ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۴ به مدت ۶ روز کاری در سایت تولید کارخانه شماره ۲ و در چارچوب برنامه‌ریزی‌های فنی و عملیاتی اجرا شد.

حمیدرضا رضاپور، مدیر سایت کارخانه شماره۲ شرکت ورق‌خودرو با اشاره به اهمیت این عملیات گفت: تعمیرات دوره‌ای خطوط تولید با هدف ارتقای عملکرد تجهیزات، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف تولیدی سال آینده انجام شد. وی افزود: اجرای موفق این برنامه حاصل حمایت‌های مدیرعامل و معاون بهره‌برداری و همچنین تلاش و همدلی شبانه‌روزی واحدهای دفتر فنی، تعمیرات و نگهداری، تولید، خرید، خدمات فنی و پشتیبانی بوده است.

در ادامه حمید هاشمی، رئیس دفتر فنی تولید و تعمیرات کارخانه شماره۲ شرکت ورق‌خودرو، به تشریح جزئیات این عملیات پرداخت و گفت: این دوره از تعمیرات به صورت یک‌ مرحله‌ای و با صرف مجموع ۱۸۱۸ نفرساعت کار انجام شد که شامل بیش از ۴۹ فعالیت تعمیراتی عمده و اجرای بیش از ۴۰۰ مورد تعمیرات پیشگیرانه (PM) بوده است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه بازرسی فنی اشاره کرد و افزود: در این دوره، عملیات کالیبراسیون تجهیزات با صرف ۸۰ نفرساعت و اجرای ۱۷۴ آیتم کاری انجام شد. همچنین تست جداره مخازن و آزمون هیدرواستاتیک بویلرها با صرف ۹۶ نفرساعت در ۱۴ تجهیز اصلی انجام گرفت و سرویس دوره‌ای جرثقیل‌های سقفی نیز به طور کامل اجرا شد.

حمید مختاری، سرپرست واحد تعمیرات و نگهداری کارخانه شماره۲ شرکت ورق خودرو نیز با اشاره به اجرای دقیق برنامه‌های تدوین‌شده بیان کرد: تمامی فعالیت‌های تعمیراتی طبق زمان‌بندی مشخص و برنامه‌ریزی انجام شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تعویض، تنظیم و الاین‌کردن ۳۲ متر از زنجیرهای لوپر ورودی و تنظیم زنجیرهای لوپر خروجی، اجرای کامل برنامه‌های PM، مونتاژ، تنظیم و تعویض سینک رول، تعویض غلتک‌های واحد دگریسینگ و بریدل‌های خط تولید، سرویس دوره‌ای کمپرسورهای خط تولید و تعویض بیرینگ‌های سه عدد از غلتک‌های کوره اشاره کرد.

وی افزود: در این دوره همچنین سه عدد رادیانت تیوب تعویض و ۳۹ عدد رادیانت تیوب دیگر تعمیر، جوشکاری و اصلاح شد و علاوه بر این، بازرسی کامل تجهیزات و رادیانت تیوب‌های داخل کوره آنیلینگ و شست‌وشوی مبدل حرارتی کوئنچ کولینگ تاور نیز انجام شد.

گفتنی است پایان موفق این پروژه حاصل هماهنگی، همدلی و تلاش منسجم تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت بوده و گامی مؤثر در جهت آمادگی کامل خطوط تولید کارخانه شماره ۲ برای آغاز سال جدید و تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به شمار می‌آید.

 

