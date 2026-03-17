افزایش 960 میلیارد تومانی سرمایه فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ با حضور اکثریت سهامداران عمده و به منظور افزایش سرمایه 960 میلیارد تومانی از محل سود انباشته،همچنین تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور اکثریت سهامداران بر گزار شد.

علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در این مجمع پس از معرفی اعضای هیئت رئیسه و رسمیت یافتن مجمع، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و نیز آرزوی طول عمر برای جانشین ایشان، با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای شرکت اظهار کرد: افزایش سرمایه شرکت فولاد هرمزگان برای تامین مالی و افزایش سرمایه 3 پروژه بزرگ شرکت یعنی ستاره سیمین هرمز، نوین الکترود اردکان و تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر گرفته شده است.

خوشبختانه یکی از این پروژه‌ها یعنی نوین الکترود اردکان که سهم 10 درصدی از آن را داریم، به عنوان یکی از شرکت‌های استراتژیک در تولید الکترود به بهره‌برداری رسیده و محصولات خود را به بازار عرضه می‌کند و فولاد هرمزگان نیز جزو مشتریان و مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت است.

به گفته وی، پروژه‌های ستاره سیمین هرمز و توسعه زیرساخت پیشرفت خوبی داشتند. البته این افزایش سرمایه برای تکمیل این پروژه‌ها کافی نیست. با این حال این نوید را می‌دهیم که روش‌های مختلف تامین مالی هم داخل خود شرکت‌ها و هم از طریق شرکت فولاد هرمزگان پیگیری شده و نمونه آن انتشار اوراق بوده که نسبت به تامین مالی پروژه‌های شرکت اقدامات لازم انجام شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: علاوه بر این پروژه‌ها، پروژه مگامدول یک میلیون و 720 هزار تنی شرکت نیز در حال احداث است و اجرای 29 پروژه مهم دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

رحیم تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در سال جاری اولویت‌بندی پروژه‌ها بوده و در این راستا، پروژه‌های در زمینه توسعه زیرساختی و افزایش بهره‌وری شرکت بودند، در اولویت قرار گرفتند. منابع مالی نیز از طریق بورس و تسهیلات بانکی تامین شده و برمبنای اولویت، منابع مالی به این پروژه‌ها تزریق خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم در یک سال و نیم آینده بتوانیم اکثر پروژه‌ها را به نتیجه برسانیم. البته بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها در سال 1405 به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پایان ضمن تقدیر از همه همکاران در فولاد هرمزگان، عنوان کرد: سال 1404 سال بسیار سختی بود. با این وجود با تلاش و مجاهدتی که همکاران در سنگر تولید داشتند، امید می‌رود بتوانیم از ظرفیت اسمی کارخانه در زمینه تختال عبور کنیم. این رکورد می‌تواند گام موثر و نقطه شروعی برای توسعه‌های آتی شرکت لحاظ شود.

در ادامه مجمع، حسابرس و بازرس قانونی بندهای خود در خصوص توجیه افزایش سرمایه را خواند و نماینده سازمان بورس نیز نکاتی را در این خصوص گوشزد کرد.

در پایان مجمع، با رای صاحبان سهام، سرمایه شرکت فولاد هرمزگان از 13 هزارمیلیارد تومان، به 13هزار و 960 میلیارد تومان افزایش یافت.