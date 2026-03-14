تداوم تحویل خودروهای سایپا به مشتریان به رغم جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی
گروه خودروسازی سایپا به رغم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه کشورمان، روند تحویل خودروهای ثبتنامی به مشتریان را متوقف نکرده و برنامه تحویل در تهران و شهرستانها ادامه دارد.
به گزارش سایپانیوز، فرشید فراغت، رئیس اداره آمادهسازی و تحویل مشتری حضوری سایپا، با بیان این مطلب گفت: روند تحویل خودروهای گروه خودروسازی سایپا با وحود جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه کشورمان همچنان ادامه دارد و این شرکت در تلاش است تعهدات خود به مشتریان را بدون وقفه اجرا کند.
▫️وی افزود: گروه سایپا با اجرای برنامههای ویژه در حوزه حمل و تحویل، تلاش دارد در این ایام نیز با تحویل خودروهای ثبتنامی سطح رضایت مشتریان را افزایش دهد.
▫️رئیس اداره آمادهسازی و تحویل مشتری حضوری سایپا ادامه داد: تحویل خودرو به صورت حضوری در تهران و همچنین ارسال خودرو به شهرستانها در حال انجام است و این شرکت در هفته پایانی سال و در شرایط موجود همچنان متعهد به تحویل خودروهای ثبتنامی به مشتریان محترم است.