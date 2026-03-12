به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهایی که ملت بزرگ ایران داغدار شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و فرزندان رشید این سرزمین است، تدبیر مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر نشان داد که پرچم عزت، استقلال و مقاومت این ملت برافراشته و مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی با استواری ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت فولاد هرمزگان ضمن تجدید عهد و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب، تأکید می‌کنند که خانواده بزرگ فولاد هرمزگان همچون گذشته در سنگر تولید و صنعت استوار ایستاده و با تمام توان برای تقویت اقتدار اقتصادی کشور، پیشرفت ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های انقلاب تلاش خواهد کرد.

ما بر این باوریم که امروز نیز همچون گذشته، چرخ پرقدرت تولید در ایران اسلامی، نماد ایستادگی ملت در برابر فشارها و دشمنی‌ها و پشتوانه عزت و پیشرفت کشور است؛ از این‌رو کارگران، مهندسان و مدیران این مجموعه صنعتی، با روحیه‌ای جهادی و با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر سازندگی و اعتلای ایران عزیز را با عزم و همت مضاعف ادامه خواهند داد.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران و پیروزی بر دشمنان این مرز و بوم را مسئلت داریم.

مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت فولاد هرمزگان