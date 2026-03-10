ادامه مسیر توسعه با تاکید بر محیط زیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، با حضور مدیرعامل فولاد سنگان و در راستای پاسداشت زمین پاک، بیش از دویست اصله نهال ( متناسب با شرایط جوی منطقه) در سایت شرکت فولاد سنگان کاشته شد.

در این مراسم مدیرعامل فولاد سنگان با تاکید بر حفظ محیط زیست عنوان کرد: حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه همگانی بسیار حائز اهمیت است و یکی از ارکان اصلی در توسعه همه جانبه توجه و پایداری بر اصول زیست محیطی است .

رسولیان ادامه داد: خوشبختانه اقدامات زیست محیطی فولاد سنگان مشتمل بر پوشش حدود 13.5 هکتار از صد و پنجاه هکتار وسعت مجموعه کارخانجات صنعتی فولاد سنگان است و این شرکت در راستای ایجاد فضای سبز در این شرکت متعد بوده و امید داریم با توسعه اقدامات زیست محیطی در این شرکت، از میزان تعهدمان نیز فراتر رفته و به عنوان شرکت شهروند محور، در توسعه پایدار و محیط زیستی پیشگام باشیم.

