ادامه مسیر توسعه با تاکید بر محیط زیست
با حضورعلی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان خواف ، معاونین ، مدیران و دیگر کارکنان این شرکت صنعتی معدنی بیش از 200 اصله نهال به مناسبت گرامیداشت روز درخت کاری کاشته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، با حضور مدیرعامل فولاد سنگان و در راستای پاسداشت زمین پاک، بیش از دویست اصله نهال ( متناسب با شرایط جوی منطقه) در سایت شرکت فولاد سنگان کاشته شد.
در این مراسم مدیرعامل فولاد سنگان با تاکید بر حفظ محیط زیست عنوان کرد: حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه همگانی بسیار حائز اهمیت است و یکی از ارکان اصلی در توسعه همه جانبه توجه و پایداری بر اصول زیست محیطی است .
رسولیان ادامه داد: خوشبختانه اقدامات زیست محیطی فولاد سنگان مشتمل بر پوشش حدود 13.5 هکتار از صد و پنجاه هکتار وسعت مجموعه کارخانجات صنعتی فولاد سنگان است و این شرکت در راستای ایجاد فضای سبز در این شرکت متعد بوده و امید داریم با توسعه اقدامات زیست محیطی در این شرکت، از میزان تعهدمان نیز فراتر رفته و به عنوان شرکت شهروند محور، در توسعه پایدار و محیط زیستی پیشگام باشیم.