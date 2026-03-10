خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرویس تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت های منقضی شده بانک ایران زمین فعال شد

کد خبر : 1760620
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ایران زمین، در راستای رفاه حال مشتریان کارت های نقدی خود را که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده است، بدون نیاز به مراجعه مشتریان به شعب به مدت سه ماه تمدید می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ بانک ایران زمین، به منظور تسهیل در ارائه خدمات بانکی و استفاده آسان از امکانات بانکداری دیجیتال، سرویس تمدید خودکار کارت های نقدی منقضی شده را به خدمات خود اضافه کرده است.

مشتریانی که تاریخ کارت های نقدی بانک ایران زمین آنها در تاریخ اسفند 1404 و فروردین 1405 به پایان می رسد، به صورت خودکار به مدت 3 ماه تمدید می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب ندارند.

لازم به ذکر است؛ کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین با شماره 02124809 در تمامی ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
