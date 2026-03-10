سرویس تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت های منقضی شده بانک ایران زمین فعال شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ بانک ایران زمین، به منظور تسهیل در ارائه خدمات بانکی و استفاده آسان از امکانات بانکداری دیجیتال، سرویس تمدید خودکار کارت های نقدی منقضی شده را به خدمات خود اضافه کرده است.

مشتریانی که تاریخ کارت های نقدی بانک ایران زمین آنها در تاریخ اسفند 1404 و فروردین 1405 به پایان می رسد، به صورت خودکار به مدت 3 ماه تمدید می شود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب ندارند.

لازم به ذکر است؛ کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین با شماره 02124809 در تمامی ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان گرامی هستند.