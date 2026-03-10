ارائه پوشش بیمههای مرتبط با جنگ تحمیلی در بیمه معلم
نظر به لزوم ارائه خدمات بیمهای مطلوب و با توجه به شرایط کشور و اجرای بخشنامه ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقویت امنیت و آرامش خاطر بیمهگزاران، بیمه معلم از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۴ امکان ارائه پوشش خطر جنگ را برای بیمهنامههای منازل مسکونی و بیمه بدنه خودرو فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بیمه معلم، با توجه به اهمیت ارتقای سطح حمایتهای بیمهای و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه، این شرکت در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای حرفهای ، پوشش خطر جنگ را به خدمات بیمهای خود افزوده است تا بیمهگزاران بتوانند در شرایط مختلف از پشتوانهای مطمئن برای حفظ داراییهای خود بهرهمند شوند.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از تاریخ یادشده هنگام صدور یا تمدید بیمهنامههای منازل مسکونی و بیمه بدنه خودرو، نسبت به دریافت این پوشش اقدام کنند. ارائه این خدمت با هدف افزایش تابآوری مالی خانوادهها و حمایت از داراییهای شهروندان در شرایط خاص انجام میشود.
جزئیات مربوط به شرایط، تعهدات و نحوه بهرهمندی از این پوشش از طریق شعب و شبکه گسترده نمایندگان بیمه معلم در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.