نشان اعتماد مردم به بانک ملی ایران/ تثبیت جایگاه نخست در شبکه بانکی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک موفق شده در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ رتبه نخست شبکه بانکی کشور را در شاخص کل «سپرده‌های ریالی» حفظ کند که در این شاخص با کسب سهم ۲.۱ درصدی از منابع شبکه بانکی و تحقق ۱۲۸ درصدی به اهداف تعیین‌شده دست یابد.

همچنین در حوزه شاخص «سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی»، بانک ملی ایران با رشد کم‌سابقه ۸۳ درصدی، با حفظ رتبه نخست شبکه بانکی، موفق به تحقق ۳۰۴ درصدی اهداف شد که این امر بیانگر اعتماد عمیق آحاد جامعه به مأموریت‌های اجتماعی و مردمی بانک است.

در شاخص «سپرده‌های کوتاه‌مدت ریالی» نیز، بانک با رشد ۶۱ درصدی، رتبه اول شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و ۱۵۹ درصد اهداف مصوب را محقق کرده است.

در بخش «سپرده‌های بلندمدت ریالی» با وجود شرایط رقابتی شدید در بازار پولی، بانک ملی ایران با رشد ۴۴ درصدی، همچنان رتبه نخست را حفظ کرده و به اهداف تعیین شده دست یافت.

عملکرد ارزی در ۹ ماهه ابتدای سال نیز نشان می دهد که در شاخص «سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ارزی»، بانک ملی ایران موفق به تحقق ۱۹۲ درصدی اهداف شده که نشان‌دهنده نقش‌آفرینی موثر بانک در عرصه بین‌المللی، حتی در شرایط محدودیت‌ها، تحریم ها و فشارهای خارجی است.

همچنین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بانک در سال جاری، بهبود شاخص کیفیت دارایی‌هاست که نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک با کاهش نسبی، از ۶.۴ درصد در ابتدای سال به 5.8 درصد کاهش یافته که این موضوع حاصل تمرکز جدی بر وصول مطالبات، اصلاح پرتفوی اعتباری و انضباط مالی در سراسر شبکه بانک ملی است.

گفتنی است، مجموع این نتایج، گواهی روشن بر اعتماد عمومی به بانک ملی ایران و اثربخشی عملکرد واحدهای صف در اجرای سیاست‌های جذب منابع، به‌ویژه منابع ارزان‌قیمت، است و نشان می‌دهد که هماهنگی و هم‌افزایی مناسبی میان مجموعه بانک ملی ایران شکل گرفته است.

مجموعه بانک ملی ایران امیدوار است با اتکاء به تجربه گذشته، نگاه دقیق به تحولات پیش‌رو و تمرکز هدفمند بر جذب منابع پایدار و وصول مطالبات، بتواند سه‌ماهه پایانی سال را با گام‌هایی استوارتر در مسیر سودآوری پایدار پشت سر گذاشته و جایگاه بانک ملی ایران را به‌عنوان پرچم‌دار نظام بانکی کشور بیش از پیش تثبیت کند.

انتهای پیام/