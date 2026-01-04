معرفی ابزارها و محصولات نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران ویژه صنعت پتروشیمی
بانک رفاه کارگران با هدف حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش و معرفی ابزارها و محصولات نوین تامین مالی ویژه این صنعت، حضور پررنگی در سومین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم 1404 خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک ضمن ارائه برخی از مهمترین خدمات و محصولات جدید خود در این رویداد، بسترهای توسعه همکاریهای متقابل با نهادهای مالی، هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری، شرکتهای فناور و ... حاضر در نمایشگاه را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران از طریق برپایی غرفه در این نمایشگاه که از 16 الی 18 دی ماه سال جاری در محل مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار میشود، علاوه بر معرفی برخی از فعالیتهای توسعهای خود در بخشهای گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسبوکارها، شرکتها و استارتآپها به منظور توسعه تعاملات فیمابین را فراهم میکند.
مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان خواهند بود.
لازم به ذکر است، سومین نمایشگاه ایران پتروکم بهعنوان بزرگترین رویداد تخصصی صنعت پتروشیمی کشور با تمرکز کامل بر این صنعت، بستری حرفهای برای تبادل دانش، فناوری و تجربیات بین فعالان این حوزه ایجاد میکند و سکوی پرتابی برای رشد کسبوکارها و تعاملات بینالمللی در صنعت مذکور محسوب میشود.