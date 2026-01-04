حجم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک رفاه کارگران از 87.000 میلیارد ریال گذشت

بانک رفاه کارگران در سال 1402 نیز بیش از 117.000 میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت کرده که رشد 54 درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن، نشان می‌دهد.

این تسهیلات در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، با هدف حمایت از قانون جوانی جمعیت، پشتیبانی مالی اولیه از زوج‌های جوان و رفع موانع اقتصادی آغاز زندگی مشترک پرداخت شده است.