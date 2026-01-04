خبرگزاری کار ایران
تا پایان آبان ماه سال جاری؛

حجم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک رفاه کارگران از 87.000 میلیارد ریال گذشت

بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بالغ بر 87.000 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال 1403 نیز حدود 144.000 میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت کرده که نشانگر رشد 23 درصدی در مقایسه با سال 1402 است.  

بانک رفاه کارگران در سال 1402 نیز بیش از 117.000 میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت کرده که رشد 54 درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن، نشان می‌دهد.

این تسهیلات در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، با هدف حمایت از قانون جوانی جمعیت، پشتیبانی مالی اولیه از زوج‌های جوان و رفع موانع اقتصادی آغاز زندگی مشترک پرداخت شده است.

