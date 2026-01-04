جزئیات صندوق یوتیلیتی کیان

طبق اساس‌نامه، صندوق یوتیلیتی کیان ۷۰ تا ۹۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به سهام بخش یوتیلیتی و یوتیلیتی چندگانه اختصاص می‌دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نیاز به دانش عمیق اقتصادی و تحلیل فاندامنتال، از فرصت‌های سودآوری این بخش بهره‌مند شوند. ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ ریال است.تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل انتشار ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ وحد ، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی : ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ است. یکی از مهمترین نکتن درباره صندوق یوتیلتی کیان سرمایه صندوق است که حداقل : ۱۰۰۰ میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰۰ میلیارد ریال است. برای بررسی بیشتر جزییات صندوق یوتیلیتی کیان روی لینک زیر کلیک کنید.

شروع پذیره نویسی صندوق یوتیلیتی کیان

اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش یوتیلیتی

شرکت‌های یوتیلیتی محصولاتی زیربنایی تولید می‌کنند که حیات سایر صنایع و زندگی مردم به آن وابسته است. برق، آب و سایر محصولات حیاتی این بخش، همواره تقاضای پایدار و سود مستمر دارند. بنابراین سرمایه‌گذاری در صندوق یوتیلیتی کیان، می‌تواند فرصتی برای سود پایدار و مستمر باشد.

ویژگی‌های صندوق یوتیلیتی کیان

صندوق یوتیلیتی کیان دارای سه ویژگی کلیدی است که باعث جذب سرمایه‌گذاران و جلب توجه بازار می‌شود.

مدیریت فعال

بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار، مدیریت غیرفعال دارند و سبد دارایی آن‌ها در کوتاه‌مدت تغییر چندانی نمی‌کند. اما صندوق یوتیلیتی کیان با مدیریت فعال، وزن سهام موجود در سبد دارایی را بر اساس شرایط بازار تنظیم می‌کند تا نسبت به کلیت بازار سودآوری بیشتری داشته باشد.

سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی و زیرساختی

بخش یوتیلیتی و یوتیلیتی چندگانه جزو صنایع حیاتی و زیرساختی کشور محسوب می‌شوند و محصولات آن‌ها همواره با تقاضای پایدار مواجه است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در صندوق یوتیلیتی کیان نویدبخش سود مستمر و پایدار برای سرمایه‌گذاران است.

نقدشوندگی مناسب

خرید مستقیم سهام در بازار سهام ممکن است با ریسک نقدشوندگی بالا همراه باشد، زیرا انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی می‌تواند سهام شرکت‌ها را در صف خرید یا فروش قرار دهد. اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معمولاً در چنین شرایطی گرفتار نمی‌شوند و امکان خرید و فروش سریع‌تر و امن‌تر برای سرمایه‌گذاران فراهم است.

سرمایه‌گذاری در بخش پر پتانسیل یوتیلیتی

تأمین برق در کشور یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران است و قیمت برق و محصولات یوتیلیتی به صورت دستوری کنترل می‌شود. در صورت اتخاذ تصمیمات جدی دولت برای این بخش، شرکت‌های یوتیلیتی با رشد سود قابل توجه مواجه خواهند شد و صندوق یوتیلیتی کیان می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود.

نحوه شرکت در پذیره‌نویسی

صندوق یوتیلیتی کیان قابل معامله در بورس است و سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق کارگزاری خود برای پذیره‌نویسی اقدام کنند. در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، کافی است نماد «یوتیلیتی» را در پنل کارگزاری جستجو و سفارش خرید ثبت کنند.

