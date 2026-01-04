به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شرکت فولاد مبارکه، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور در سال جاری ضمن تأمین حداکثری نیاز بازار داخل و رعایت کف عرضه تکلیفی، اقدام به بازنگری و اتخاذ رویکرد فعال در حوزه صادرات محصولات فولادی کرده است. اتخاذ این رویکرد، متعاقب بروز شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش تقاضای مؤثر در بازار داخلی و تبعات مترتب بر آن، صورت پذیرفت. در نتیجه این سیاست‌گذاری، میزان صادرات شرکت در نه‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به دو برابر افزایش یافته و به 1.1 میلیون تن رسیده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش تازه منتشرشده خود عملکردی قدرتمند تا پایان آذرماه سال 1404 را به نمایش گذاشت. مطابق داده‌های منتشرشده، مجموع فروش نُه‌ماهه شرکت به 236 همت رسیده است. این رقم در مقایسه با فروش 203 همتی دوره مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد 16 درصدی درآمد عملیاتی است.

نقش‌آفرینی فروش آذر و سهم قابل‌توجه صادرات

فولاد مبارکه در آذرماه نیز موفق به ثبت 26 هزار میلیارد تومان فروش شد که حاکی از رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از این رقم، ۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و 5.2 همت حاصل از فروش صادراتی بوده است. این سهم قابل‌توجه صادرات در یک ماه نشان می‌دهد که شرکت همچنان در بازارهای بین‌المللی جایگاه رقابتی خود را حفظ کرده و ارزآوری پایداری برای کشور ایجاد کرده است.

برتری محصولات گرم و رشد نرخ تختال صادراتی

در میان سبد محصولات شرکت، محصولات گرم نقش محوری داشته‌اند و با 84 همت فروش، حدود 36 درصد از کل فروش نُه‌ماهه را تشکیل می‌دهند. همچنین تختال صادراتی با 23.5 همت سهم مهمی از فروش را در اختیار دارد. میانگین نرخ فروش تختال در این دوره نسبت به سال گذشته 37 درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده شرایط مساعد بازارهای جهانی و توانمندی شرکت در عرضه محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر است.

همچنین در سطح گروه فولاد مبارکه نیز شاهد افزایش میزان وزنی و ارزش دلاری صادرات بوده که به لحاظ وزنی صادرات کل گروه 2.4 و از منظر ارزش دلاری 1.6 برابر شده و در مجموع از محل صادرات گروه فولاد مبارکه در نه‌ماهه سال جاری درآمد 761 میلیون دلار برای این گروه بزرگ صنعتی محقق گردیده است.

عملکرد فولاد مبارکه مؤید این نکته است که شرکت با ثبات مالی، استراتژی دقیق صادراتی و مدیریت کارآمد تولید، در مسیر رشد پایدار قرار دارد و چشم‌انداز مثبتی برای ماه‌های آتی پیش روی خود می‌بیند.

