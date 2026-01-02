صنعت نیشکر، پیشران توسعه اقتصادی خوزستان است/دکتر محمودی: با تعامل سازنده، آیندهای پایدار برای صنعت نیشکر رقم میخورد
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی صنعت نیشکر در اقتصاد خوزستان، ثبات مدیریتی و حرکت مبتنی بر برنامه را از الزامات آرامش شغلی کارکنان و تداوم تولید در این صنعت دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ دیماه با حضور در کشت و صنعت میرزا کوچک خان و بازدید از بخشهای مختلف آن، با دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دیدار و گفتوگو کرد.
مطـورزاده در این دیدار، ضمن تبریک انتصاب دکتر محمودی بهعنوان مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، از خدمات و تلاشهای دکتر ناصری مدیرعامل پیشین این مجموعه قدردانی کرد و گفت: ثبات مدیریتی، نگاه توسعهمحور و برنامهریزی منسجم، در شرایط فعلی میتواند تضمینکننده آرامش شغلی کارکنان و استمرار تولید در صنعت نیشکر باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه صنعت نیشکر در اقتصاد استان خوزستان، حمایت خود را از این مجموعه صنعتی اعلام کرد و خواستار توجه جدی به ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و اشتغالزای شهرستان خرمشهر شد.
نماینده مردم خرمشهر، توسعه اشتغال، بهرهگیری از نیروهای بومی و تقویت زیرساختهای اقتصادی را از مطالبات مهم مردم این شهرستان برشمرد و تأکید کرد: تحقق این مطالبات، نیازمند تعامل سازنده میان صنعت نیشکر، دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیر است.
در ادامه این دیدار، دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، با قدردانی از حضور و حمایت نماینده خرمشهر، به تشریح برخی چالشهای پیشروی این صنعت پرداخت و بحران کمآبی را یکی از مهمترین دغدغههای فعلی صنعت نیشکر عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و مجموعههای تولیدی اظهار داشت: شرکت توسعه نیشکر آمادگی دارد در حوزههای اشتغال، توسعه اقتصادی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی، همکاری مؤثری داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده، مسیر رشد، پایداری و توسعه این صنعت راهبردی بیشازپیش هموار شود.