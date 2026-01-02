خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صنعت نیشکر، پیشران توسعه اقتصادی خوزستان است/دکتر محمودی: با تعامل سازنده، آینده‌ای پایدار برای صنعت نیشکر رقم می‌خورد

صنعت نیشکر، پیشران توسعه اقتصادی خوزستان است/دکتر محمودی: با تعامل سازنده، آینده‌ای پایدار برای صنعت نیشکر رقم می‌خورد
کد خبر : 1736852
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی صنعت نیشکر در اقتصاد خوزستان، ثبات مدیریتی و حرکت مبتنی بر برنامه را از الزامات آرامش شغلی کارکنان و تداوم تولید در این صنعت دانست.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ دی‌ماه با حضور در کشت و صنعت میرزا کوچک خان و بازدید از بخش‌های مختلف آن، با دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی دیدار و گفت‌وگو کرد.

 مطـورزاده در این دیدار، ضمن تبریک انتصاب دکتر محمودی به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، از خدمات و تلاش‌های دکتر ناصری مدیرعامل پیشین این مجموعه قدردانی کرد و گفت: ثبات مدیریتی، نگاه توسعه‌محور و برنامه‌ریزی منسجم، در شرایط فعلی می‌تواند تضمین‌کننده آرامش شغلی کارکنان و استمرار تولید در صنعت نیشکر باشد.

 وی با اشاره به جایگاه ویژه صنعت نیشکر در اقتصاد استان خوزستان، حمایت خود را از این مجموعه صنعتی اعلام کرد و خواستار توجه جدی به ظرفیت‌های انسانی، اقتصادی و اشتغال‌زای شهرستان خرمشهر شد.

 نماینده مردم خرمشهر، توسعه اشتغال، بهره‌گیری از نیروهای بومی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را از مطالبات مهم مردم این شهرستان برشمرد و تأکید کرد: تحقق این مطالبات، نیازمند تعامل سازنده میان صنعت نیشکر، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر است.
 
 در ادامه این دیدار، دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، با قدردانی از حضور و حمایت نماینده خرمشهر، به تشریح برخی چالش‌های پیش‌روی این صنعت پرداخت و بحران کم‌آبی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی صنعت نیشکر عنوان کرد.

 وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و مجموعه‌های تولیدی اظهار داشت: شرکت توسعه نیشکر آمادگی دارد در حوزه‌های اشتغال، توسعه اقتصادی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، همکاری مؤثری داشته باشد.

 مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تعامل سازنده، مسیر رشد، پایداری و توسعه این صنعت راهبردی بیش‌ازپیش هموار شود.

صنعت نیشکر، پیشران توسعه اقتصادی خوزستان است/دکتر محمودی: با تعامل سازنده، آینده‌ای پایدار برای صنعت نیشکر رقم می‌خورد
 
صنعت نیشکر، پیشران توسعه اقتصادی خوزستان است/دکتر محمودی: با تعامل سازنده، آینده‌ای پایدار برای صنعت نیشکر رقم می‌خورد
 

 

صنعت نیشکر، پیشران توسعه اقتصادی خوزستان است/دکتر محمودی: با تعامل سازنده، آینده‌ای پایدار برای صنعت نیشکر رقم می‌خورد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی