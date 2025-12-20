تصویب افزایش سرمایه ۹۹ درصدی و عبور سرمایه بانک پارسیان از ۳۱ همت با رأی قاطع سهامداران/کفایت سرمایه پارسیان به ۵/۶ درصد رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک پارسیان، مجمع‌عمومی فوق‌العاده بانک پارسیان با دستور جلسه بررسی افزایش سرمایه، با حضور گسترده سهامداران به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. در ابتدای جلسه، گزارش توجیهی هیأت‌مدیره درباره دلایل، ضرورت‌ها و نحوه افزایش سرمایه قرائت شد و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک در اختیار مجمع قرار گرفت.

پس از ارائه گزارش توجیهی وگزارش بازرس و حسابرس قانونی، از سهامداران حاضر در جلسه دعوت شد در صورت وجود هرگونه پرسش، موارد مدنظر خود را مطرح کنند که در نهایت پرسشی از سوی سهامداران عنوان نشد. در ادامه، رأی‌گیری درباره افزایش سرمایه انجام و با رای و موافقت قاطع سهامداران، افزایش سرمایه بانک از مبلغ ۱۵.۶ همت به مبلغ ۳۱.۲ همت از محل سود انباشته تصویب شد.

مدیر عامل بانک: افزایش سرمایه، مسیر تقویت کفایت سرمایه و ارتقای جایگاه بانک را هموار می‌کند

در ادامه این مجمع، یحیی فروتن، مدیرعامل بانک پارسیان، با اشاره به جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور گفت: بانک پارسیان به‌عنوان دومین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ تأسیس شده و طی بیش از دو دهه فعالیت، همواره جایگاهی ویژه در شبکه بانکی کشور داشته است.

به همین دلیل، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی توجه خاصی به این بانک دارند که اگرچه گاهی با سخت‌گیری‌هایی همراه است، اما نشان‌دهنده اهمیت، حساسیت و ضرورت صیانت از این مجموعه بزرگ بانکی است.

وی با اشاره به روند تحولات بانک در سال‌های اخیر افزود: بانک پارسیان در طول حیات خود فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده، اما خوشبختانه در سال‌های اخیر مسیر حرکت بانک، مسیری صحیح و رو به رشد بوده است.

به‌ویژه از سال گذشته، تلاش‌های صورت‌گرفته در مجموعه بانک منجر به تغییر مسیر معنادار و ثبت رشد قابل توجهی در شاخص‌های عملکردی شده و روند اصلاح و بهبود این شاخص‌ها همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان با تأکید بر اهمیت شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است و افزایش سرمایه اخیر نیز دقیقاً با همین هدف دنبال می‌شود. طی یک سال گذشته، با افزایش سرمایه و وقوع برخی رویدادهای مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک بهبود یافته و با تصویب این افزایش سرمایه، این شاخص به عدد۵/۶ رسید.

افزون بر این، برنامه‌هایی برای آینده طراحی شده است تا بانک پارسیان بتواند نه‌تنها به حد تعیین‌شده برسد، بلکه از آن عبور کرده و به سطوح بالاتری از کفایت سرمایه دست یابد.

فروتن ادامه داد: خوشبختانه سایر شاخص‌های عملکردی بانک، از جمله شاخص‌های مرتبط با سودآوری و رشد فعالیت‌ها نیز در مسیر بهبود قرار دارند. امیدواریم با همراهی سهامداران و تلاش کارکنان، بتوانیم سرعت این رشد را افزایش داده و جایگاه بانک پارسیان را در نظام بانکی کشور بیش از پیش ارتقا دهیم.