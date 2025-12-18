مهلت شرکت در جشنواره ساخت تیزر تبلیغاتی خدمت کارت رفاهی بانک رفاه کارگران تمدید شد
مهلت شرکت در جشنواره بانک رفاه کارگران برای ساخت تیزر تبلیغاتی خدمت کارت رفاهی تا 15 دی ماه سال جاری، تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با انتشار فراخوانی از تمامی علاقهمندان، شرکتها، آژانسها و گروههای فعال در حوزه تبلیغات، رسانه و تولید محتوای تصویری برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آورده است.
علاقهمندان می توانند از طریق مراجعه به لینک https://www.refah-bank.ir/cardRefahiClip نسبت به ارسال تیزرهای تبلیغاتی خود (با موضوع کارت رفاهی) اقدام و در این جشنواره شرکت کنند.
به آثار برگزیده این جشنواره (نفرات اول تا سوم) به انتخاب هیئت داوران متشکل از کارشناسان و متخصصان برجسته حوزه تبلیغات، به ترتیب جوایز نقدی 7، 3 و 2 میلیارد ریالی تعلق میگیرد.