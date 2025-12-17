مشارکت هلدینگ انرژی سینا و پایندان در پروژه ملی انتقال آب دریای عمان به اصفهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انرژی سینا، عملیات ساخت باند عملیاتی، خط انتقال لوله فولادی و سازه‌های مرتبط در گستره ۲ تا ۴ استان یزد با مدیریت منسجم و تلاش شبانه‌روزی شرکت پایندان از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد و اکنون همزمان با افتتاح سراسری پروژه، آماده بهره‌برداری است.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور ایران در آیین افتتاح، این طرح را «گامی ملی برای تقویت امنیت آبی صنایع و توسعه پایدار در کشور» توصیف کرد و از تلاش مجموعه‌های داخلی فعال در اجرای پروژه قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از جنوب کشور به‌وسیله لوله‌های فولادی ساخت داخل با قطر ۲۰۰۰ میلی‌متر و تأمین آب با دبی ۴/۶ مترمکعب در ثانیه برای صنایع مهم استان اصفهان از جمله پالایشگاه، ذوب‌آهن و واحدهای فولادی است.

شرکت پایندان با به‌کارگیری تجهیزات داخلی و بیش از ۳۰۰ نفر نیروی متخصص توانست عملیات ساخت، راه‌اندازی و تزریق آب در این گستره را با موفقیت به پایان برساند. پایندان به‌عنوان یکی از پیمانکاران باسابقه کشور در حوزه‌ خط لوله ،در این پروژه مسئولیت کامل مدیریت محدوده، الزامات، زمان، هزینه، کیفیت، منابع، تدارکات، ارتباطات و ریسک را بر عهده داشته است.

بهره‌برداری از این خط لوله، گامی مهم در تکمیل مسیر انتقال آب و تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود. پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آبی کشور است و هدفش شیرین‌سازی و انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال است که در فاز نخست ۳۰ میلیون مترمکعب اولیه به فولاد مبارکه اختصاص می‌یابد.

شرکت پایندان به عنوان یکی از زیر مجموعه های هلدینگ انرژی سینا و از شرکت‌های مجری خطوط انتقال نفت، گاز و آب به شمار می رود که در اجرای پروژه‌های EPC و EPCC در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، متعهد در جهت توسعه پایدار، تحقق کسب و کار مسئولانه و تأمین منافع ذینفعان نقش بسزایی دارد.

