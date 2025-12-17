محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری بهمناسبت روز پژوهش:
«پژوهش»؛ یکی از ارکان اصلی تصمیمسازی و پیشرفت پایدار فولاد مبارکه
معاون استراتژی و توسعه فناوری بهمناسبت روز پژوهش با بیان اینکه «پژوهش»؛ یکی از ارکان اصلی تصمیمسازی و پیشرفت پایدار فولاد مبارکه
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری بهمناسبت روز پژوهش طی مصاحبه ای با خبرنگار فولاد با بیان اینکه: با رشد شتابان فناوریهای نوظهور و تحقق گسترده مصادیق انقلاب صنعتی چهارم در سطح جهانی، فولاد مبارکه نیز همگام با این تحولات بنیادین، مسیر نوآوری و تحول را بهصورت هدفمند و نظاممند دنبال کرده است افزود: گروه فولاد مبارکه با استقرار مدیریت یکپارچه نوآوری، اجرای پروژههای نوآورانه متعددی را در سه حوزه پیشران تحول دیجیتال، اقتصاد چرخشی و توسعه محصولات پیشرفته فولادی با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار داده و دستاوردهای قابل توجهی را رقم زده است.
در ادامه وی گفت مدیریت نوآوری در فولاد مبارکه بر پایه نظام نوآوری باز بنا شده و با هدف خلق، توسعه و تجاریسازی ایدهها و فناوریهای نو، از مجموعهای متنوع از رویکردها و ابزارها بهره میگیرد. سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی، شتابدهی و حمایت از ایدهها و استارتآپهای فناورانه، اعطای گرنتهای پژوهشی و دانشجویی، و اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها و مراکز علمی کشور، بخشی از اقدامات مؤثر فولاد مبارکه در این مسیر به شمار میرود.
معاون استراتژی و توسعه فناوری گفت: بیتردید رشد پایدار و بقای فولاد مبارکه، همچون سایر صنایع بزرگ و راهبردی، در گرو رصد مستمر کلانروندهای جهانی و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، چابک و آیندهنگرانه است. سرمایهگذاری هدفمند در توسعه فناوریهای نوین، توجه ویژه به ایدهها و پروژههای نوآورانه، و تعامل سازنده و گسترده با جامعه دانشگاهی، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان کشور، کلید موفقیت فولاد مبارکه در مسیر تعالی، رقابتپذیری جهانی و تحقق توسعه پایدار خواهد بود.
در پایان وی افزود: در همین راستا، هفته پژوهش فرصتی ارزشمند برای تأکید بر نقش محوری پژوهش، فناوری و نوآوری در تحقق اهداف راهبردی فولاد مبارکه است. معاونت استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با گرامیداشت این مناسبت، بر تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، حمایت از فعالیتهای پژوهشی، توسعه فناوری و توسعه زیستبوم نوآوری تأکید داشته و پژوهش را بهعنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمسازی و پیشرفت پایدار سازمان مورد توجه قرار میدهد.