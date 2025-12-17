بمب خبری متافو: برای اولین بار در صنعت، فولاد آلیاژی ضمانت شد.

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی متالورژی، فولاد، ریخته‌گری و صنایع معدنی که همه آن را با نام متافو می‌شناسند، از 29 آبان تا 2 آذر 1404 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. نمایشگاهی که امسال حال و هوای متفاوتی داشت و اگر با دقت در سالن‌های آن قدم می‌زدید، می‌توانستید تفاوت نگرش شرکت‌ها را به‌وضوح ببینید.

حال و هوای نمایشگاه، دکورهای میلیاردی در مقابل دانش فنی

وقتی وارد محوطه نمایشگاه می‌شدید، اولین چیزی که جلب توجه می‌کرد حجم بالای بازدیدکنندگان بود. امسال، سالن‌های 38، 40 و 41 بازدیدکنندگان زیادی داشتند. اما نکته قابل تامل، نوع حضور شرکت‌ها بود.

در سالن‌های سرپوشیده، به‌خصوص سالن‌های اصلی، رقابت عجیبی بر سر دکوراسیون و ظاهر غرفه‌ها وجود داشت. بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های سنگینی کرده بودند تا غرفه‌هایی لوکس بسازند. برخی از آن‌ها، ربات‌هایی را به نمایش گذاشته بودند که کارهای نمادین (ریختن روغن) انجام می‌دادند و برخی دیگر ماکت‌های بزرگی از قطعات فولادی ساخته بودند تا نگاه‌ها را خیره کنند.

ظاهر ماجرا جذاب بود؛ بازدیدکنندگان زیادی جلوی این غرفه‌ها می‌ایستادند و عکس می‌گرفتند. اما وقتی کمی دقیق‌تر می‌شدید و پای صحبت مشتریان واقعی و صنعتگران می‌نشستید، متوجه می‌شدید که این زرق‌وبرق‌ها لزوما در راستای نیازهای مشتریان صنعت فولاد نیست. برای مثال، در بسیاری از این غرفه‌های بزرگ، با وجود تعداد زیاد نفرات تیم داخل غرفه، پیدا کردن کسی که بتواند یک پاسخ دقیق فنی درباره خواص متالورژیکی یک آلیاژ خاص بدهد، کار دشواری بود.

دغدغه واقعی بازدیدکننده نمایشگاه متافو چیست؟

بیایید کمی از فضای غرفه‌ها فاصله بگیریم و به ذهن مخاطب نگاه کنیم. کسی که به نمایشگاه متافو می‌آید، معمولا تولیدکننده، قالب‌ساز یا مدیر خرید یک کارخانه است. این افراد دغدغه‌هایی بسیار جدی‌تر از دیدن یک ماشین آلات بزرگ دارند.

در گفتگو با بازدیدکنندگان، یک ترس مشترک وجود داشت: «آیا فولادی که می‌خرم، واقعا همان چیزی است که سفارش داده‌ام؟». صنعت فولاد آلیاژی، صنعت بسیار حساسی است. تصور کنید یک قالب‌ساز، صدها میلیون تومان هزینه می‌کند تا یک قالب پیچیده بسازد. او فولادی را خریداری می‌کند، روی آن ماشین‌کاری انجام می‌دهد و ساعت‌ها وقت صرف می‌کند. حالا اگر در مرحله آخر، یعنی عملیات حرارتی، فولاد ترک بردارد یا به سختی موردنظر نرسد، چه اتفاقی می‌افتد؟ تمام سرمایه و زحمت او از بین می‌رود.

متاسفانه در بازار فعلی، دانش فنی در برخی لایه‌ها پایین است. خیلی از فروشندگان فقط بازرگان هستند و تفاوت‌های دقیق آلیاژها یا تاثیر ناخالصی‌ها را نمی‌دانند. از طرف دیگر، برخی مشتریان هم دقیقا نمی‌دانند که چطور باید خیال خود را از کیفیت یا اصالت فولاد خریداری شده، راحت کنند. این عدم اطمینان، بزرگ‌ترین مشکل مشتریان در این صنعت است. آن‌ها به‌دنبال شرکتی هستند که خیالشان را راحت کند، نه اینکه فقط جنسی را بفروشد و خداحافظی کند.

ارائه راهکاری شفاف برای مهم‌ترین مشکل بازار

در میان تمام این مشکلات، تنها ضمانت واقعی کالا می‌تواند باعث آسودگی مشتری شود. شاید این کلمه ساده به نظر برسد، اما در بازار فولاد ایران، ضمانت دادن فولاد، کار هر کسی نیست. چرا؟ چون ریسک بالایی دارد. فروشنده‌ای که بخواهد فولاد آلیاژی را ضمانت کند، باید آنقدر به بار داخل انبارش و کیفیت آن اطمینان داشته باشد که حاضر شود مسئولیت هرگونه خرابی را بپذیرد.

بیشتر شرکت‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و نهایتا به یک تاییدیه شفاهی بسنده می‌کنند. اما در نمایشگاه متافوی امسال، مشخص شد که بازار تشنه‌ی شفافیت و تعهد کتبی است. مشتری می‌خواهد بداند اگر فردا روزی فولادش در زمان ماشین‌کاری به مشکل خورد، کسی هست که خسارت او را جبران کند یا خیر.

شرکتی که برای اولین بار فولاد آلیاژی را ضمانت کرد.

برای اولین بار در نمایشگاه متافو، میهن فولاد استراتژی کاملا متفاوتی را در پیش گرفته بود. این شرکت، به درستی متوجه شده بود که مخاطب امروز، دیگر صرفا با برگه آنالیز، نسبت به کیفیت فولاد اطمینان پیدا نمی‌کند. چراکه بسیاری از شرکت‌ها این برگه را ارائه داده، اما بار مغایر به‌دست مشتریان خود می‌دهند. مخاطب به‌دنبال تخصص و اطمینان است. به همین دلیل، این مجموعه، تمام تمرکز خود را در نمایشگاه متافو روی این پیام گذاشته بود: «ارائه ضمانت برای فولاد آلیاژی».

این برند، به عنوان تنها مجموعه‌ای که به‌صورت تخصصی و رسمی فولاد آلیاژی را ضمانت می‌کند، توانست توجه بسیاری از صنعتگران را در نمایشگاه متافو جلب کند. به نقل از امید حنائی مدیرعامل میهن فولاد: «به جای اینکه دائما بگوییم ما بهترین هستیم، به مشتری اطمینان می‌دهیم که مسئولیت کالایمان را می‌پذیریم».

معرفی مهر ضمانت فولاد

شاید برایتان سوال شود که این ضمانت دقیقا چطور اجرا می‌شود؟

مهر ضمانت کالا: روی فاکتورهای مشتریان، مهری درج می‌شود که حکم سند ضمانت را دارد. یعنی، این شرکت به‌صورت کتبی و نه صرفا شفاهی، کیفیت را ضمانت کرده است. انتشار شرایط ضمانت: یکی از اقدامات این مجموعه، انتشار دقیق شرایط ضمانت در وب‌سایت شرکت بود. برخلاف روال معمول که شرایط ضمانت را پنهان یا مبهم نگه می‌دارند، میهن فولاد تمام جزئیات اینکه در چه صورتی کالا مرجوع می‌شود یا خسارت چگونه پرداخت می‌شود را به‌صورت شفاف نوشته است.

تست جرقه، میدانی برای استادکارها

بخش جذاب دیگر، حضور میهن فولاد در نمایشگاه، کاری بود که برای اثبات کیفیت انجام داد. آن‌ها به جای پخش کردن بروشورهای خسته‌کننده، یک دستگاه سنگ فرز و نمونه‌های مختلف فولاد را در غرفه گذاشته بودند و از بازدیدکنندگان دعوت می‌کردند تا خودشان کیفیت را تست کنند.

این کار که به نام تست جرقه شناخته می‌شود، یک روش سنتی و کارگاهی برای تشخیص نوع فولاد است. هر آلیاژی هنگام سنگ‌زنی، جرقه خاصی تولید می‌کند (مثلا جرقه فولاد گرمکار با فولاد تندبر فرق دارد).

بازدیدکنندگان، از مهندسان جوان تا صنعتگران باتجربه، آمدند و خودشان کیفیت فولاد را تست کردند. کارشناسان فنی غرفه هم در کنار آن‌ها بودند و توضیحات علمی درباره جرقه‌ها می‌دادند. این کار چند پیام مهم داشت:

اول اینکه میهن فولاد از کیفیت جنس خود نمی‌ترسد و آن را در معرض آزمایش عمومی می‌گذارد.

دوم اینکه تیم آن‌ها دانش فنی بالایی دارد و می‌تواند مشاوره متالورژی بدهد.

و سوم اینکه فضای غرفه را از حالت خشک به یک فضای تعاملی و دوستانه تبدیل کرد.

درس‌هایی از نمایشگاه امسال

نمایشگاه متافو 1404، یک درس مهم برای همه داشت. اینکه در شرایط اقتصادی امروز، مشتریان به‌دنبال شرکت‌هایی هستند که صادق و متخصص باشند. دوران جذب مشتری با غرفه‌های لوکس و بدون محتوا گذشته است و شرکت‌هایی موفق هستند که بتوانند خیال مخاطب را از بابت کیفیت راحت کنند.

اگر شما هم صنعتگر هستید و می‌خواهید خرید فولادی بدون دغدغه داشته باشید، یا اگر هنوز درباره انتخاب نوع فولاد و شرایط ضمانت آن سوالی دارید، پیشنهاد می‌کنیم، همین حالا به وب‌سایت میهن فولاد سر بزنید.

