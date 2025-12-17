خبرگزاری کار ایران
برگزاری مزایده عمومی 64 فقره از املاک مازاد بانک ملت

بانک ملت 64 ملک مازاد خود را در 16 استان کشور، از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به ماده 12 دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از املاک مازاد بانک ملت در استان های تهران، البرز، اردبیل، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان به مزایده گذاشته می شود.

براساس این گزارش، املاک مازاد بانک ملت از طریق شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت این بانک، از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش خواهد رسید. 

متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.maadmellat.ir  یا به صورت حضوری به دفتر شرکت به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین پلاک 5 مراجعه کنند.

این گزارش حاکی است، مهلت پایانی تحویل اسناد مزایده ساعت 15 روز چهارشنبه 3 دی ماه 1404 تعیین شده است و پاکت های پیشنهادات رسیده به شرکت ماد، در ساعت 14 روز سه شنبه 9 دی ماه 1404 در محل دفتر مرکزی شرکت، بازگشایی خواهد شد.

 

