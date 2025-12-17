خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از تریلر نسل جدید ایران‌کاوه با استانداردهای اروپایی

رونمایی از تریلر نسل جدید ایران‌کاوه با استانداردهای اروپایی
کد خبر : 1729022
لینک کوتاه کپی شد.

ایران‌کاوه سایپا از نخستین نمونه تریلر کفی سه‌محور نسل جدید خود با طراحی منطبق بر استانداردهای اروپایی در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی حمل‌ونقل و مدیریت شهری مشهد رونمایی می‌کند.

به گزارش ایلنا از سایپانیوز، در این نمایشگاه شرکت زامیاد برای نخستین‌بار کامیونت «باراد» ۶ تن با کاربری حمل زباله و آتش‌نشانی را در کنار کامیونت زامیاد EX با کاربری کمپرسی و «پادرا پلاس» با کاربری آتش‌نشانی به نمایش می‌گذارد.

بنابر این گزارش، شرکت ایران‌کاوه سایپا نیز از تریلر نسل جدید خود در حوزه حمل‌ونقل باری رونمایی می‌کند؛ محصولی که با تکیه بر استانداردهای روز اروپایی طراحی و تولید شده و گامی مؤثر در افزایش عمق داخلی‌سازی، ارتقای ظرفیت حمل بار و بهبود کیفیت محصولات کاربری سنگین کشور به شمار می‌آید.

از جمله مزیت‌های تریلر جدید «کاوه ۲۵»، استفاده ترکیبی از فولادهای MC500 و ST52 در ساخت قطعات اصلی است که ضمن کاهش وزن محصول، استحکام سازه و کیفیت نهایی را به‌طور محسوسی افزایش داده است.

همچنین در بخش طراحی ظاهری، کلاف‌ها و قطعات مجموعه به‌صورت خم‌کاری زاویه‌ای تولید شده‌اند که در مقایسه با نمونه‌های کفی موجود در بازار، از استحکام بالاتری برخوردار هستند.

شایان ذکر است؛ در محصول جدید شرکت ایران‌کاوه، ضمن استفاده از برترین قطعات اصلی موجود در بازار و حفظ استحکام سازه، ظرفیت حمل بار تا ۳۵ هزار کیلوگرم افزایش یافته و با اعمال تغییرات فنی و ظاهری، کاهش وزنی در حدود ۳۰۰ کیلوگرم محقق شده است؛ مزیتی که جذابیت اقتصادی این محصول را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.

گفتنی است؛ سیزدهمین نمایشگاه تخصصی حمل‌ونقل و مدیریت شهری مشهد، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی استان خراسان رضوی برگزار می‌شود و شرکت‌های زامیاد و ایران‌کاوه سایپا همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن فردوسی میزبان علاقه‌مندان خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری