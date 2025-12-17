رونمایی از تریلر نسل جدید ایرانکاوه با استانداردهای اروپایی
ایرانکاوه سایپا از نخستین نمونه تریلر کفی سهمحور نسل جدید خود با طراحی منطبق بر استانداردهای اروپایی در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی حملونقل و مدیریت شهری مشهد رونمایی میکند.
به گزارش ایلنا از سایپانیوز، در این نمایشگاه شرکت زامیاد برای نخستینبار کامیونت «باراد» ۶ تن با کاربری حمل زباله و آتشنشانی را در کنار کامیونت زامیاد EX با کاربری کمپرسی و «پادرا پلاس» با کاربری آتشنشانی به نمایش میگذارد.
بنابر این گزارش، شرکت ایرانکاوه سایپا نیز از تریلر نسل جدید خود در حوزه حملونقل باری رونمایی میکند؛ محصولی که با تکیه بر استانداردهای روز اروپایی طراحی و تولید شده و گامی مؤثر در افزایش عمق داخلیسازی، ارتقای ظرفیت حمل بار و بهبود کیفیت محصولات کاربری سنگین کشور به شمار میآید.
از جمله مزیتهای تریلر جدید «کاوه ۲۵»، استفاده ترکیبی از فولادهای MC500 و ST52 در ساخت قطعات اصلی است که ضمن کاهش وزن محصول، استحکام سازه و کیفیت نهایی را بهطور محسوسی افزایش داده است.
همچنین در بخش طراحی ظاهری، کلافها و قطعات مجموعه بهصورت خمکاری زاویهای تولید شدهاند که در مقایسه با نمونههای کفی موجود در بازار، از استحکام بالاتری برخوردار هستند.
شایان ذکر است؛ در محصول جدید شرکت ایرانکاوه، ضمن استفاده از برترین قطعات اصلی موجود در بازار و حفظ استحکام سازه، ظرفیت حمل بار تا ۳۵ هزار کیلوگرم افزایش یافته و با اعمال تغییرات فنی و ظاهری، کاهش وزنی در حدود ۳۰۰ کیلوگرم محقق شده است؛ مزیتی که جذابیت اقتصادی این محصول را برای مصرفکنندگان افزایش میدهد.
گفتنی است؛ سیزدهمین نمایشگاه تخصصی حملونقل و مدیریت شهری مشهد، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در محل نمایشگاه بینالمللی استان خراسان رضوی برگزار میشود و شرکتهای زامیاد و ایرانکاوه سایپا همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن فردوسی میزبان علاقهمندان خواهند بود.