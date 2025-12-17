به گزارش ایلنا از سایپانیوز، متقاضیان می‌توانند از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تا یکشنبه ۳۰ آذرماه، با وکالتی کردن یکی از حساب‌های خود نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه، به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salescars.ir، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود کنند.

پس از وکالتی شدن حساب و گذشت ۲۴ ساعت از ثبت درخواست در بانک مربوطه، متقاضیان تا روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه فرصت خواهند داشت با مراجعه به سامانه salescars.ir، نسبت به انتخاب خودروی رووی eRX5 اقدام کنند.

خودروی رووی eRX5، محصول وارداتی شرکت پارس‌خودرو، به فناوری پلاگین‌هیبرید مجهز است و از یک موتور توربوشارژ با قدرت ۱۸۵ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن‌متر، یک موتور الکتریکی ۱۸۰ کیلوواتی با گشتاور ۲۷۰ نیوتن‌متر و گیربکس ۱۰ سرعته AMT بهره می‌برد.

این خودرو همچنین به امکانات رفاهی متعددی از جمله کروزکنترل تطبیقی، سیستم توقف خودکار، سیستم هشدار خروج از مسیر، کنترل حرکت در سربالایی، تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه، فرمان چرمی مجهز به کلیدهای کنترلی، صندلی راننده با گرمکن و قابلیت تنظیم شش‌جهته و صندلی سرنشین جلو با گرمکن و تنظیم چهارجهته مجهز شده است.

انتهای پیام/