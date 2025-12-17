خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه فیروزه

امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه فیروزه
کد خبر : 1728926
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با ثبت نام در طرح جدید فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان وکالتی‌ کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه فیروزه این بانک بصورت غیرحضوری امکان پذیر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، این بانک آمادگی دارد با آغاز طرح عرضه خودروهای وارداتی بر مبنای فرآیند طرح یکپارچه عرضه خودرو، نسبت به انجام عملیات بانکی مربوطه برای افتتاح و وکالتی کردن حساب نزد بانک ملی ایران به صورت غیرحضوری اقدام کند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1404/9/25 تا روز یکشنبه مورخ 1404/9/30نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ پنج میلیارد ریال (500 میلیون تومان) در حساب خود نزد بانک ملی ایران با مراجعه به آدرس اینترنتی https://firoozeh.bmi.ir  به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اقدام کنند.

گفتنی است، پس از وکالتی کردن حساب (24 ساعت پس از ثبت درخواست در بانک) تا روز سه شنبه مورخ 1404/10/2 امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری