امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه فیروزه
همزمان با ثبت نام در طرح جدید فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان وکالتی کردن حساب مشتریان بانک ملی برای خرید خودروهای وارداتی در سامانه فیروزه این بانک بصورت غیرحضوری امکان پذیر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد، این بانک آمادگی دارد با آغاز طرح عرضه خودروهای وارداتی بر مبنای فرآیند طرح یکپارچه عرضه خودرو، نسبت به انجام عملیات بانکی مربوطه برای افتتاح و وکالتی کردن حساب نزد بانک ملی ایران به صورت غیرحضوری اقدام کند.
متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 1404/9/25 تا روز یکشنبه مورخ 1404/9/30نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود کردن مبلغ پنج میلیارد ریال (500 میلیون تومان) در حساب خود نزد بانک ملی ایران با مراجعه به آدرس اینترنتی https://firoozeh.bmi.ir به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اقدام کنند.
گفتنی است، پس از وکالتی کردن حساب (24 ساعت پس از ثبت درخواست در بانک) تا روز سه شنبه مورخ 1404/10/2 امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان فراهم خواهد شد.