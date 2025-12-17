خبرگزاری کار ایران
حمایت‌های بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی افزایش یافت؛

با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مشتریان، عملکرد بانک رفاه کارگران در سال جاری در حوزه تعهدات (ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی) رشد چشم‌گیری داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک تا پایان آبان ماه 1404 بالغ بر 618.000 میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر کرده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. 

بر اساس این گزارش، مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادر شده بانک در پایان سال گذشته نیز با 158 درصد رشد در مقایسه با اسفند ماه سال 1402 به بیش از 685.000 میلیارد ریال رسید.

مبلغ گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک رفاه کارگران نیز در پایان سال گذشته با 163 درصد رشد به نسبت مدت مشابه در سال 1402 به حدود 710.000 میلیارد ریال افزایش یافت. این در حالی است که بانک تا پایان آبان ماه سال جاری نیز بیش از 600.000 میلیارد ریال اعتبار اسنادی صادر کرده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشد بسیاری داشته است.

لازم به ذکر است، گسترش عملکرد بانک رفاه کارگران در حوزه تعهدات نشان‌دهنده رشد اعتماد عمومی به توان و اعتبار این بانک، توسعه حمایت‌ها از واحدهای تولیدی و تقویت روابط تجاری با مشتریان حقوقی است.

