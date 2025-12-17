ثبتنام خودروهای وارداتی با حساب وکالتی بانک رفاه کارگران
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند به صورت غیرحضوری و یا از طریق مراجعه به شعب این بانک، نسبت به وکالتی کردن حسابهای خود اقدام و در دور جدید ثبتنام و عرضه محصولات خودروهای وارداتی شرکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان علاقهمند به شرکت در این طرح تا روز یکشنبه 30 آذر ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه محور به نشانی اینترنتی https://mehvar.rb24.ir یا مراجعه حضوری به شعب این بانک در سراسر کشور (با رعایت حداقل مانده حساب ۵ میلیارد ریال)، نسبت به وکالتی کردن حسابهای خود اقدام و در این طرح شرکت کنند.
شایان ذکر است، استفاده از سامانههای فرا رفاه و رفاهپلاس موبایل بانک رفاه و سایت بانک رفاه کارگران، دیگر روشهای غیرحضوری است که مشتریان این بانک میتوانند از طریق آنها نسبت به وکالتی کردن حسابهای خود و شرکت در این طرح اقدام کنند.
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح و نحوه شرکت در آن، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره ۸۵۲۵ – ۰۲۱ تماس حاصل و نسبت به وکالتی کردن حسابهای خود اقدام کنند.