ثبات امروز، توسعه فردا؛
روایت عملکرد کرمان موتور در سال ۱۴۰۴
کرمان موتور در ۱۴۰۴ از بحران زنجیره تأمین عبور کرد؛ تولید را تثبیت، سهم بازار را نگه داشت و با رونمایی از ایگل هیبرید و برقی، توسعه برند بومی KMC و عرضه گواهی سپرده T9، الگویی از انعطافپذیری و نوآوری را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، بررسی آمار تولید خودروهای سواری و پیکاپ کرمان موتور طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد این شرکت یکی از باثباتترین خطوط تولید را در میان خودروسازان خصوصی کشور در اختیار دارد. نوسانات مقطعی تولید، به ویژه کاهش تولید در ماههای مهر و آبان، بخشی طبیعی از فرآیند تولید سالیانه در صنعت خودرو محسوب میشود؛ الگویی که در هر سه سال اخیر به صورت منظم تکرار شده و همواره با افزایش ظرفیت و رشد تولید در ماههای پایانی سال جبران شده است.
این کاهش تولید در نگاه نخست ممکن است به عنوان «سقوط تولید» تعبیر شود اما در واقع این الگو ریشه در ویژگیهای منطقهای و شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم دارد و بهعنوان یک الگوی ساختاری و طبیعی در برنامه تولید کرمان موتور شناخته میشود، نه نشانهای از اختلال یا ضعف در عملکرد تولیدی.
در سال ۱۴۰۲، تولید آذر و دی به ترتیب شش هزار و ۲۵۰ و شش هزار و ۷۸۹ دستگاه ثبت شد و بهمن و اسفند، با افزایش ظرفیت تولید، روندی صعودی شکل گرفت. همین الگو در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم داشت؛ به طوری که تولید حدود هفت هزار دستگاه در آبان به پنج هزار و ۷۶۰ دستگاه در آذر کاهش یافت، اما در بهمن و اسفندماه با جهش قابل توجه تولید تا هشت هزار و ۴۲۰ و ۱۳ هزار و ۳۶۶ دستگاه، کرمان موتور توانست افت ماههای پاییزی را به طور کامل جبران کرده و اهداف تولید سالانه خود را محقق کند.
در سال ۱۴۰۴ نیز این چرخه طبیعی ادامه یافته است. رشد تولید تا پنج هزار و ۸۱۹ دستگاه در مهر و سپس کاهش مقطعی به حدود پنج هزار و ۲۵۲ دستگاه در آبان، نشاندهنده تداوم همان الگوی ساختاری است؛ چرخهای که حتی بحران انرژی و تأثیرات جنگ ۱۲روزه نیز نتوانست آن را مختل کند. این موضوع بیانگر آن است که کرمان موتور با اتکا به برنامهریزی دقیق و مدیریت ریسک، توانست ثبات عملیاتی خود را در یکی از سختترین دورههای صنعت خودرو حفظ کند.
از سوی دیگر، ثبات سهم بازار کرمان موتور طی سه سال اخیر نیز این رویکرد را تایید میکند. سهم بازار این شرکت از ۶.۰۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶.۲۱ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت و در ۸ ماهه ۱۴۰۴ نیز با وجود محدودیتهای تولیدی، در سطح قابل قبول ۵.۹ درصد تثبیت شد. این ثبات در شرایطی به دست آمد که صنعت خودروی کشور، شاهد یکی از بزرگترین جابهجاییهای مالکیتی در سالهای اخیر بود.
در چنین فضایی، حفظ ثبات سهم بازار توسط کرمان موتور نشاندهنده استراتژی صحیح تولید، عرضه منظم، مدیریت هوشمند چالشها و اعتماد پایدار مشتریان است. نکته قابل توجه آن که کرمان موتور در کنار عبور موفق از نوسانات تولید و حفظ شاخصهای کمی، تمرکز خود را بر توسعه برنامهها و اهداف نوآورانه، فناورانه و تکنولوژیک حفظ کرده و آنها را بهطور همزمان پیش میبرد.