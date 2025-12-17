مدیرعامل میدکو؛
تولید نخستین شمش منیزیم کشور از سوی میدکو
مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از تولید نخستین شمش منیزیم کشور در این شرکت خبر داد و گفت: واحد شمش منیزیم میدکو به تولید رسیده است و شمشی که در این کارخانه تولید میشود، در سطح بینالمللی از بهترین کیفیت و خلوص برخوردار است.
علیرضا ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از تولید نخستین شمش منیزیم کشور در این شرکت خبر داد و بیان کرد: واحد شمش منیزیم میدکو به تولید رسیده است و شمشی که در این کارخانه تولید میشود، در سطح بینالمللی از بهترین کیفیت و خلوص برخوردار است.
وی ادامه داد: از آنجا که این نخستین بار است شمش منیزیم در کشور تولید میشود، این محصول در آینده جای خود را در بازار پیدا خواهد کرد چرا که میزان مصرف شمش منیزیم در کشور خیلی بیشتر از ظرفیت تولید میدکو است.
دستاوردهای میدکو در تامین مالی با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه
ابراهیمی ضمن تاکید بر اتحاد فولادسازان برای حل چالشهای پیشرو، استفاده از روشهای نوآورانه این شرکت را برای تامین مالی تشریح کرد و گفت: میدکو روشهای مختلفی را برای تامین مالی پیش گرفته است. این شرکت در سال گذشته حجم زیادی از تامین مالی خود را از محلهایی غیر از تسهیلات بانکی صورت داده که بخش مهمی از این روشها به استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برمیگردد.
وی افزود: میدکو در ابتدای سال جاری از طریق افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم رکوردی را در بورس بر جای گذاشت و در یک مرحله ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل سلب حق تقدم از محل بازار سرمایه تامین مالی انجام داد.
ابراهیمی ادامه داد: این شرکت همچنین در زمستان سال گذشته از محل عرضه شرکتهای فرعی موفقترین عرضه اولیه تاریخ بورس را تجربه کرد و شرکت فولاد "سیرجان ایرانیان" را در یک مرحله عرضه کرد که عرضه بسیار خوبی بود و شرکتهای دیگری را نیز در فرآیند عرضه اولیه دارد. میدکو همچنین از محل انتشار انواع اوراقی که در بازار سرمایه وجود دارد، در حال اقدام تامین مالی است و به زودی یک مرحله انتشار اوراق را محقق کرد و از آن برای تامین مالی استفاده خواهد کرد.
پایداری تولید در فولاد زرند ایرانیان
مدیرعامل میدکو در تشریح آخرین وضعیت شرکت فولاد زرند ایرانیان گفت: فولاد زرند ایرانیان در شرایط بسیار پایدار عملیاتی و تولیدی قرار دارد؛ تامین زغال سنگ از معادن داخلی به طور پایدار صورت میگیرد و در صورت کمبود از زغال سنگ وارداتی استفاده میشود. بنابراین در تامین زغال سنگ، سنگ و مواداولیه مشکلی وجود ندارد و این مجموعه ماهانه حدود صدهزار تن شمش فولادی با بهترین کیفیت تولید و عرضه میکند.
وی افزود: تولید گندله و کنسانتره نیز در این مجموعه در وضعیت پایداری قرار دارد و با توجه به چالشهایی که در حوزه انرژی وجود دارد کممصرف بودن فولاد زرند در برق و گاز نسبت به واحدهای فولادی دیگر امتیازاتی محسوب میشود که این شرکت میتواند از آنها برای پیشرفت و توسعه بهره ببرد.
لجستیک، موضوع چالشساز برای صنعت فولاد
مدیرعامل میدکو در خصوص چالشهای فولادسازان از کمبود انرژی تا هزینه حمل و نقل گفت: فعالان صنعت فولاد چند چالش را به طور مشترک تجربه میکنند.نخستین چالش مشترک، حاملهای انرژی است که نقش حیاتی و استراتژیک در صنعت فولاد دارد و در نتیجه اگر فولادسازان بتوانند به صورت متمرکز در تامین انرژی سرمایهگذاری کنند، میتوانند به توفیقات چشمگیری دست یابند، همچنین لجستیک موضوع دیگری است که برای صنعت فولاد چالشساز شده است.
او تصریح کرد: فولادسازان یکی از بیشترین حمل و نقلهای بار را در کشور دارند و اگر برای رفع این چالش با یکدیگر اتحاد استراتژیک برقرار کنند و محصولات خود را به شکل مناسبی سوآپ کنند، شرایط انتفاع همگانی را فراهم میآورند و این راهکار فشار بر سیستم حمل و نقل کشور را نیز کم میکند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از بهای تمام شده تولید صنعت فولاد اکنون به هزینههای حمل و نقل اختصاص دارد، این موضوع از اهمیت ویژهای برای صنعت فولاد برخوردار است.
او افزود: در صورتی که فولادسازان بتوانند در بازارهای صادراتی نقش اصلی داشته باشند، شرایطی را ایجاد میکنند که صادرات، ارزش افزوده بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد و حضور واسطهها در جریان تجارت کمرنگ شود.