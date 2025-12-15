یحیی فروتن مدیرعامل بانک پارسیان شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، یحیی فروتن با تصویب هیات مدیره بانک به‌عنوان مدیرعامل بانک پارسیان منصوب شد.

یحیی فروتن دانش‌آموخته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد است و از مدیران باسابقه شبکه بانکی و حوزه‌های مالی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود و پیش از این مسئولیت‌های متعددی را در این حوزه عهده‌دار بوده است. عضویت در هیئت‌مدیره و قائم مقامی مدیرعامل بانک انصار، ریاست هیئت‌مدیره شرکت ایرانیان اطلس، ریاست هیئت‌مدیره شرکت تحلیلگران هوشمند فناوری اطلاعات امید و رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ انصار بخشی از سوابق مدیریتی و اجرایی یحیی فروتن در حوزه مدیریتی، مالی و بانکی است.

انتصاب فروتن به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان در شرایطی صورت می‌گیرد که این بانک با تکیه بر ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی، تقویت نقش‌آفرینی در نظام بانکی و توسعه خدمات مالی را در دستور کار خود قرار داده است.