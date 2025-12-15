خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با تصمیم هیئت‌مدیره؛

یحیی فروتن مدیرعامل بانک پارسیان شد

یحیی فروتن مدیرعامل بانک پارسیان شد
کد خبر : 1728063
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم هیئت‌مدیره بانک پارسیان، یحیی فروتن به‌عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، یحیی فروتن با تصویب هیات مدیره بانک به‌عنوان مدیرعامل بانک پارسیان منصوب شد.

یحیی فروتن دانش‌آموخته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد است و از مدیران باسابقه شبکه بانکی و حوزه‌های مالی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود و پیش از این مسئولیت‌های متعددی را در این حوزه عهده‌دار بوده است. عضویت در هیئت‌مدیره و قائم مقامی مدیرعامل بانک انصار، ریاست هیئت‌مدیره شرکت ایرانیان اطلس، ریاست هیئت‌مدیره شرکت تحلیلگران هوشمند فناوری اطلاعات امید و رئیس هیات مدیره شرکت لیزینگ انصار بخشی از سوابق مدیریتی و اجرایی یحیی فروتن در حوزه مدیریتی، مالی و بانکی است.

 انتصاب فروتن به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان در شرایطی صورت می‌گیرد که این بانک با تکیه بر ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی، تقویت نقش‌آفرینی در نظام بانکی و توسعه خدمات مالی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری