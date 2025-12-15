خبرگزاری کار ایران
نوای زنگ بیمه در استان سمنان طنین انداخت

همزمان با ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، مراسم نواختن زنگ بیمه به میزبانی بیمه معلم در دبستان دخترانه ولایت استان سمنان برگزار شد.

به گزارش ایلنا و روابط عمومی بیمه معلم، آیین زنگ بیمه در استان سمنان با حضور مجید گرشاسبی معاون فنی بیمه‌های زندگی، رسول ساجدی معاون توسعه بازار و شبکه فروش، ابوالفضل برخی مدیر امور نمایندگان بیمه معلم و قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش، محمدرضا کاظمی مدیرکل امور اقتصادی و مجتبی رجبی رئیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان سمنان به همراه جمعی از معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد.

مجید گرشاسبی در این مراسم اعلام کرد: بیمه معلم افتخار دارد که بیمه‌گر فرهنگیان ۲۳ استان کشور باشد؛ برای پاسخگویی به این ماموریت ارزشمند، با تمام توان تلاش خواهد کرد پشتیبانی همه‌جانبه‌ای را از فرهنگیان عزیز به‌عمل آورد. در این مسیر، بهبود کیفیت خدمات درمانی و تسهیل روند پرداخت خسارت را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

رسول ساجدی، که پیشتر بیمه را «رفیقی همیشه همراه» توصیف کرده بود، در ادامه مراسم اذعان داشت: تمام تلاش همکاران ما در بیمه معلم و صنعت بیمه این است که معلمان تنها دغدغه آموزش داشته باشند و در صورت بروز هرگونه حادثه، نگرانی بابت هزینه‌های درمان نداشته باشند.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوع و مشارکت فعال دانش‌آموزان همراه بود. اجرای دکلمه و سرود با موضوع زندگی و مادر، برنامه‌های موسیقی، نمایش‌های کوتاه، بازی‌های گروهی با محور آموزش غیرمستقیم مفاهیم بیمه، معرفی انواع بیمه در قالب شعر و بازی و همچنین تقدیر از معلمان مدرسه ولایت، از جمله بخش‌های این برنامه بود. این مراسم با اهدای هدایایی به دانش‌آموزان به رسم یادبود به پایان رسید.

