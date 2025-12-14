به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، متخصصان کارگاه مکانیک تعمیرگاه مرکزی فولاد مبارکه پس از اعمال طرح‌های بهینه‌سازی روی مندریل‌های واحد نورد گرم، عملکرد و عمرِ کاری این تجهیز را از حدود 800 هزارتن به حدود یک میلیون تن افزایش دادند.

در پی کسب این موفقیت ارزشمند، خبرنگار فولاد به سراغ برخی دست‌اندرکاران این پروژه رفته و جزئیات کار را از آنان جویا شده است. ماحصل این گفت‌وگوها را در ادامه می‌خوانید.

مهدی صبوری، رئیس کارگاه مکانیک تعمیرگاه مرکزی:

با انجام بهینه‌سازی تعمیرات تجهیز مندریل آلمانی (GW) در خروجی واحد نورد گرم، شاهد کاهش توقفات تولید و افزایش راندمان کاری تجهیز شدیم. این مهم با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی، گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف جهش تولید است. از حمایت مدیریت تعمیرگاه مرکزی و همچنین همکاری بی‌بدیل کارکنان کارگاه تعمیرات مندریل و واحد کلاف‌پیچ نورد گرم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

مسعود آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک و جوش تعمیرگاه مرکزی:

به‌منظور انجام اصلاحات ساختاری و فنی مهندسی مطلوب بر مبنای تحلیل‌های محاسباتی و شبیه‌سازی‌های نرم‌افزاری در این زمینه، کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان تعمیرگاه مرکزی و واحد کلاف‌پیچ نورد گرم، با هدف انجام تعمیرات بهینه و بهره‌برداری حداکثری از مندریل‌های نورد گرم تشکیل شد و اقدامات مؤثری انجام گرفت که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: تغییر طرح اسپیلیت رینگ‌های قسمت جلوی مندریل آلمانی و تغییر در نحوه کلمپینگ اتصالات و جایگزینی لوله‌های گریس به‌جای شیلنگ‌های فلاکسیبل. اقدامات انجام‌گرفته تماماً در کارگاه تعمیرات مندرل تعمیرگاه مرکزی انجام گرفت و موجب افزایش تناژ تولیدی این نوع مندریل‌های تعمیری از حدود 800 هزار تن به حدود یک میلیون تن شد. پس از کسب این دستاورد ارزشمند، شرکت سازنده مندریل‌های آلمانی (Gustav Wiegard) ارسال نقشه‌های اصلاحی جهت اعمال این اصلاحات در پروژه‌های ساختی خود را مطرح کرده است. از طرفی دیگر این اقدامات موجب کاهش چشمگیر هزینه‌های تعمیراتی شده است.

سیدتقی هاشمی، تکنسین آماده‌ساز و تأیید کیفیت کارگاه تعمیرات هیدرولیک و جوش تعمیرگاه مرکزی:

اقدامات اصلاحی که به‌طورکلی در این پروژه انجام گرفت عبارت‌اند از: تقویت ساپورت ترمینال گریس گلدانی (اکستنشن) مندریل GW که با هدف کاهش تمرکز تنش و جلوگیری از شکستن پایه‌های ترمینال گریس انجام شد؛ ایجاد جای خار دوم روی گارد تیوپ مندریل که موجب کاهش تنش‌های برشی حاصل از دوران تجهیز شد؛ ارتقا، تقویت و تثبیت اسپلیت رینگ گلدانی (اکستنشن) مندریل؛ تغییر نشیمن‌گاه ساپورت نگهدارنده ترمینال گریس جهت حذف کلیه درجات آزادی با هدف بهبود استقرار ترمینال گریس؛ ایجاد جای خار دوم روی شافت اکستنشن مندریل.

مجموع اقدامات فوق باعث کاهش تنش‌های وارده در حین بهره‌برداری شد و در نهایت کاهش توقفات و افزایش تناژ تولیدی مندرل را در پی داشت.

اسماعیل رفیعی، شیفت فورمن کارگاه تعمیرات مندرل تعمیرگاه مرکزی:

دیگر اقدامات اصلاحی انجام‌شده در این راستا عبارت‌اند از: افزایش تعداد و زمان PM؛ تعویض قطعات زیرمجموعه؛ تدوین و تکمیل چک‌لیست تعمیراتی و تست مندریل؛ اصلاح و بازنویسی دستورالعمل‌ها؛ کنترل ابعادی و هندسی دقیق کلیه قطعات قبل از مونتاژ و... که این امر موجب خرابی کمتر در دوره‌هایی بعدی تعمیرات این نوع از مندریل‌ها شده است.

مرتضی قربانی، شیفت فورمن کارگاه تعمیرات مندریل تعمیرگاه مرکزی:

از دیگر اقداماتی که در راستای افزایش بازدهی مندرل های نورد گرم انجام گرفته می‌توان به افزایش بازدیدهای دوره‌ای در حین بهره‌برداری از تجهیز و کنترل و رصد عملکرد کیفی مندرل ها به همراه تیم تعمیرات تعمیرگاه اشاره کرد.

محمود صداقت‌نسب، مدیر تعمیرگاه مرکزی:

نتیجه ارزشمند به‌دست‌آمده، حاصل بهبود توأم در عملکرد سیستم‌ها و مکانیسم‌های مکانیکی و هیدرولیکی مندریل و نحوه صحیح بهره‌برداری از تجهیز و انجام به‌موقع و مؤثر تعمیرات پیشگیرانه در خط تولید است؛ به همین منظور از همه همکاران در حوزه‌های تعمیر، نگهداشت و بهره‌برداری قدردانی می‌کنم.

