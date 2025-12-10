بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل

به گزارش ایلنا، کرمان‌موتور در آذر ۱۴۰۴ از نخستین سدان هیبرید ملی خود با نام کی‌ام‌سی ایگل هیبرید رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که مدیر عامل شرکت نخستین ‌بار در دی‌ماه ۱۴۰۳ خبر آغازش را اعلام کرده بود و کمتر از یک سال بعد وارد مرحله‌ تست و ارزیابی‌های استاندارد شد.

در جریان بازدید از محصول جدید کرمان موتور، سامان فیروزی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های پرسنل این شرکت در تحقیق و توسعه محصولات به‌روز داخلی، توضیح داد: ایگل هیبرید و برقی، بخشی از خودروهای پاک سبد محصولات کرمان موتور در «عهد 1407» خواهند بود.

بر اساس آخرین اطلاعات، KMC EAGLE HEV پس از اخذ استانداردهای لازم، وارد مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار خواهد شد. ایگل هیبرید بر پایه پلتفرم اختصاصی PS1 کرمان موتور توسعه یافته که عرضه موفق نسخه بنزینی و تسلط کامل بر دانش فنی آن، یکی از مزیت‌های کلیدی این خودرو به شمار می‌رود.

برنامه‌های بلند مدت کرمان موتور تحت عنوان «عهد1407» در همایش قطعه سازان زنجیره تامین کرمان موتور در دی ماه 1403 به اشتراک گذاشته شد. سامان فیروزی در این همایش اعلام کرده بود که بر اساس برنامه ریزی کرمان موتور، ظرف 4 سال 300 میلیون دلار در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیر عامل کرمان موتور با هدف توجه به محیط زیست گفته بود: «انتظار داریم تا 1407 انتشار گاز کربن در سبد محصولات را از 170 به 105 گرم در هر کیلومتر برسانیم.»

توانمندی کرمان موتور در خودروهای پاک

پاییز ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف، نسخه نهایی ایگل تمام ‌برقی به نمایش گذاشته شد که نشان‌دهنده توانمندی علمی و مهندسی کرمان موتور در طراحی فناوری‌های نوین و سازگار با نیازهای بازار و محیط زیست است. با این مسیر رو به رشد در تحقیق و توسعه خودروهای بومی و پاک در کرمان موتور، پیش‌بینی می‌شود به‌زودی عرضه هر سه نسخه سدان ملی KMC EAGLE (بنزینی، هیبرید و برقی) را به بازار شاهد خواهیم بود.

مشخصات فنی هیبرید و کم‌مصرف

ایگل هیبرید با موتور احتراقی 1.5 لیتری جدید (DHE) تنفس طبیعی، باتری 1.8 کیلووات ساعتی در کنار گیبرکس هیبرید DHT و حجم باک 45 لیتری، توانایی پیمایش نزدیک به هزار کیلومتر را خواهد داشت. همچنین سدان هیبرید ملی کرمان موتور با این مشخصات فنی، 280 نیوتن متر گشتاور را تولید می‌کند.

خودرو KMC EAGLE (HEV) به دلیل شارژ باتری توسط موتور بنزینی، مصرف سوخت کمتر و عدم نیاز به زیرساخت گسترده شارژ، یکی از بهترین گزینه‌های انتخاب برای مصرف شهری و خانوادگی است.

انتهای پیام/