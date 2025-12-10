tejaratbank.ir مرجع رسمی پیگیری اخبار بانک تجارت
اخباری همچون آگهی استخدام بانک تجارت و اعطای تسهیلات را تنها از کانال های رسمی بانک دنبال کنید بانک تجارت در اطلاعیهای از مشتریان و هموطنان درخواست میکند تا هرگونه اخبار مرتبط با این بانک از جمله آگهی استخدام و اعطای تسهیلات را از طریق پایگاه اطلاعرسانی به نشانی tejaratbank.ir و شبکههای اجتماعی دنبال کنند.
