tejaratbank.ir مرجع رسمی پیگیری اخبار بانک تجارت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، اخیرا خبری کذب از سوی افراد سودجو با موضوع ثبت‌نام آزمون استخدامی این بانک با مدرک تحصیلی دیپلم به دفعات در فضای مجازی و کانال‌های مختلف بازنشر شده است.

بانک تجارت ضمن تکذیب خبر برگزاری آزمون استخدامی، از مشتریان و هموطنان درخواست می‌کند اخبار مرتبط با این بانک همچون برگزاری آزمون استخدامی و پرداخت تسهیلات را صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی tejaratbank.ir و صفحات و کانال‌های رسمی بانک تجارت در شبکه‌های اجتماعی که لینک آن در ذیل همین خبر آمده است دنبال و پیگیری کنند.