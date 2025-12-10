tejaratbank.ir مرجع رسمی پیگیری اخبار بانک تجارت

خبرگزاری کار ایران
اخباری همچون آگهی استخدام بانک تجارت و اعطای تسهیلات را تنها از کانال های رسمی بانک دنبال کنید بانک تجارت در اطلاعیه‌ای از مشتریان و هموطنان درخواست می‌کند تا هرگونه اخبار مرتبط با این بانک از جمله آگهی استخدام و اعطای تسهیلات را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی tejaratbank.ir و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، اخیرا خبری کذب از سوی افراد سودجو با موضوع ثبت‌نام آزمون استخدامی این بانک با مدرک تحصیلی دیپلم به دفعات در فضای مجازی و کانال‌های مختلف بازنشر شده است.

بانک تجارت ضمن تکذیب خبر برگزاری آزمون استخدامی، از مشتریان و هموطنان درخواست می‌کند اخبار مرتبط با این بانک همچون برگزاری آزمون استخدامی و پرداخت تسهیلات را صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی tejaratbank.ir و صفحات و کانال‌های رسمی بانک تجارت در شبکه‌های اجتماعی که لینک آن در ذیل همین خبر آمده است دنبال و پیگیری کنند.

