خبر خوب برای سهامداران / جهش ۲۴۷ درصدی سود عملیاتی بانک تجارت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این کنفرانس بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه در ساختمان مرکزی بانک تجارت به‌صورت بر خط برگزار و به سوالات ارسالی سهامداران با موضوع عملکرد این بانک تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در حوزه‌های مختلف پاسخ داده شد.در این کنفرانس همچنین گزارشی از اقدامات و دستاوردهای بانک تجارت در مقطع مذکور ارائه شد.

بر اساس این گزارش، سود خالص بانک تجارت با رشد ۱۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، از ۵۶,۲۲۳ میلیارد ریال به ۶۳,۸۳۶ میلیارد ریال افزایش یافته است. این رشد سودآوری در سطح سود هر سهم نیز منعکس شده و سود خالص هر سهم تجارت با رشد ۲۱ درصدی به ۴۷ ریال رسیده است.

عملکرد بانک تجارت در بازه زمانی مذکور در آیتم درآمد عملیاتی نیز با رشد ۲۷ درصدی، از ۴۸۱ هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۶۱۲,۶۲۶ میلیارد ریال رسیده است.

اما جهش اصلی در بخش سودآوری ناخالص و عملیاتی رخ داده است؛ جایی که بانک تجارت در نیمه اول سال جاری ۱۱۶,۲۹۰ میلیارد ریال سود ناخالص شناسایی کرده که در مقایسه با ۶۱,۷۱۸ میلیارد ریال دوره مشابه سال گذشته، جهشی ۸۸ درصدی را نشان می دهد. سود عملیاتی بانک تجارت نیز با رشد چشمگیر ۲۴۷ درصدی، از ۱۴,۳۸۳ میلیاردریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به ۴۹,۹۷۰ میلیارد ریال در دوره جاری افزایش یافته است.

بانک تجارت با تکیه بر استراتژی تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، توانست خالص درآمدهای کارمزدی خود را با جهش ۹۳ درصدی از ۷۴,۸۲۶ میلیارد ریال به ۱۴۴,۴۲۳ میلیارد ریال برساند.

این رشد چشمگیر باعث شده است که سهم درآمدهای کارمزدی از کل درآمدها به ۲۰ درصد برسد و مهم‌تر از آن، بانک تجارت رتبه نخست خالص درآمدهای کارمزدی را در میان بانک‌های بورسی کشور کسب کند.