خبرگزاری کار ایران
از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت؛

پرداخت بیش از 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهش تولید مسکن از سوی بانک سپه

پرداخت بیش از 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهش تولید مسکن از سوی بانک سپه
بانک سپه در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، این بانک در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 39 هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعداد بیش از 56 هزار واحد مسکونی در حال ساخت پرداخت کرده است.

 مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به هر واحد مسکونی از 5500 میلیون ریال به 6500 میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته است که طی چند مرحله از آغاز اجرای عملیات احداث تا تکمیل پروژه پرداخت می‌شود.

تسهیلات بانک سپه در چارچوب طرح‌ حمایتی «جهش تولید مسکن» و با هدف تقویت بخش تولید، رفع موانع و مشکلات مربوط به تأمین مسکن و افزایش توان خرید خانوارها پرداخت می‌شود.

