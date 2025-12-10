خبرگزاری کار ایران
انتشار اوراق گواهی سپرده خاص از سوی بانک رفاه کارگران تداوم دارد

با هدف تامین مالی واحدهای تولیدی به‌منظور حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی، انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) از سوی بانک رفاه کارگران برای شرکت‌های رامک، شیمی دارویی داروپخش، داروسازی زهراوی و فولاد غدیر نی‌ریز تداوم دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علاقه‌مندان تا پایان روز ‌‌دوشنبه اول دی ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.  

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۵ درصد (پرداخت سود به‌صورت ماهانه)، یک‌ساله، به‌صورت با نام، الکترونیکی، معاف از مالیات و با امکان بازخرید پیش از سررسید منتشر می‌شود.

از جمله مزایای خرید این اوراق می‌توان به دریافت بالاترین نرخ سود اوراق منتشره فعلی شبکه بانکی، تضمین دریافت اصل و سود در مواعد مقرر و... اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) با شماره 8525 - 021تماس بگیرند.

