گزینه جنجالی وزارت کار زیر ذرهبین
مطرحشدن نام محمدرضا سعیدی برای وزارت کار با پرسشهایی درباره تابعیت دوگانه و سوابق گذشته او همراه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری مهر: در میانه بحثهای داغ استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی، نام محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به عنوان یکی از گزینههای پیشرو برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. اما این گزینهشدن، در حالی صورت میگیرد که نامبرده در ایام جنگ ۱۲ روزه کشور را ترک و به سوئد مراجعت کرد و ابهامات جدی درباره تابعیت وی، سایهای سنگین بر شایستگی او برای این منصب حساس انداخته است.
پیشینهای آمیخته با ابهام
محمدرضا سعیدی که سابقهای طولانی در پستهای مدیریتی از جمله در پتروشیمی جم، سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگی مجلس دارد، در ماههای اخیر با انتصاب به ریاست یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور، شستا، در مرکز توجه قرار گرفت. با این حال، همزمان با مطرح شدن نام او برای وزارت، گزارشهای نگرانکنندهای نیز برجسته شدهاند.
ابهام اصلی و پرسش بیپاسخ: تابعیت مضاعف
گفته میشود محمدرضا سعیدی در سالهای گذشته تابعیت کشور دیگری (سوئد) را اخذ کرده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، داشتن تابعیت غیرایرانی برای تصدی مناصب حساس و عالی دولتی ممنوع است. تابعیت مضاعف میتواند منشأ تعارض منافع و تقسیم وفاداری فرد باشد، به طوری که فرد در موقعیتهای حساس ممکن است در میانه تعهدات خود به دو کشور مختلف قرار گیرد. تاکنون پاسخ شفاف و مستدلی از سوی سعیدی یا مراجع مربوطه برای رفع این اتهام ارائه نشده و این سکوت، بر دامنه ابهامات افزوده است.