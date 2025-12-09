به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، بیست‌ویکمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی با موضوع «نقش و کارکردهای روابط عمومی راهبردی در بحران‌های جنگی»، با قرائت پیام رئیس‌جمهوری و حضور دکتر محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت و برخی از فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی، با حمایت انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، در مرکز همایش‌های‌ کتابخانه ملی برگزار شد.

در این مراسم، ایرانسل با رأی هیئت داوران، به دلیل عملکرد شایسته در مدیریت بحران‌های رسانه‌ای و استفاده از تکنیک‌های اثربخش در حوزه رسانه و مدیریت راهبردی مؤثر در این زمینه و نیز خلاقیت در استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، موفق شد لوح سپاس و نشان ویژه «سرآمدی در مدیریت بحران‌های رسانه‌ای» را از بیست‌ویکمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی دریافت کند.

همچنین به دلیل رعایت استانداردهای حرفه‌ای، مدیریت راهبردی روابط عمومی و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت‌ها، لوح سپاس و نشان ملی روابط عمومی برتر با موضوع «نوآوری در روابط عمومی داده‌محور با استفاده از هوش مصنوعی»، در بیست‌ودومین دوره جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران، به روابط عمومی ایرانسل تعلق گرفت.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، در پیامی که برای این رویداد ارسال کرده بود، با تأکید بر نقش فزاینده روابط عمومی در عصر فناوری‌های نوین، بیان کرد که این حرفه، ماهیتی مردم‌مدار دارد و وظیفه آن ایجاد آرامش، روشنگری و تنویر افکار عمومی است.

وی گفت‌وگو، اقناع و ایجاد وفاق را از اصول بنیادین روابط عمومی برشمرد و اضافه کرد: در حکمرانی امروز کشور روابط عمومی نقشی حیاتی دارد؛ چرا که این حرفه با تمرکز بر حل اختلافات، تقویت اشتراکات و افزایش رضایت‌مندی مردم، جایگاهی ارزشمند در ساختار مدیریتی پیدا کرده است.

پزشکیان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد که کارکرد روابط عمومی‌ها فقط به دوران صلح محدود نیست و آن‌ها در بحران‌ها با روایتگری، افزایش تاب‌آوری، روحیه‌بخشی و دفاع از ارزش‌های جامعه نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند.

رئیس‌جمهوری با ضروری دانستن تدوین راهبردهای مشخص برای شرایط گوناگون، بر اهمیت آمادگی پیش از بحران، نقش‌آفرینی مؤثر در دوره بحران و کمک به بازگشت جامعه به وضعیت عادی، تأکید کرد. او گفت روابط عمومی‌ها با تعامل محترمانه و تکریم مردم می‌توانند اعتماد عمومی و قدرت نرم خود را تقویت کرده و در مدیریت بحران‌های احتمالی اثرگذارتر عمل کنند.

در بخشی دیگر از این مراسم، بیانیه سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی قرائت شد. در این بیانیه تأکید شده است که روابط عمومی از آغاز شکل‌گیری خود تا امروز، نقشی کلیدی در مدیریت جنگ‌ها، شکل‌دهی افکار عمومی و مقابله با جنگ‌های روانی داشته است. تجربه جنگ‌های جهانی، جنگ سرد و درگیری‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی شفاف، سرعت عمل، مقابله با شایعات، ایجاد همدلی و مدیریت روایت‌ها، از مهم‌ترین وظایف روابط عمومی در بحران‌های نظامی است. در عصر دیجیتال نیز رشد رسانه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و حملات اطلاعاتی، روابط عمومی را به بازیگری اصلی در رصد فضای مجازی، تحلیل داده‌ها و تولید روایت‌های مسئولانه تبدیل کرده و الگوی «روابط عمومی بحران‌محور» بر شفافیت، صداقت و ایجاد تاب‌آوری اجتماعی تأکید دارد.

بیانیه همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی، بهره‌گیری از تجارب جهانی، تدوین پروتکل‌های ارتباطی پیش‌دستانه و تقویت جایگاه ساختاری روابط عمومی‌ها تأکید می‌کند. به‌ویژه در شرایط حساس ایران، روابط عمومی باید به شریک راهبردی امنیت ملی تبدیل شود و با برخورداری از آموزش تخصصی، فناوری‌های نوین و نیروی انسانی حرفه‌ای، نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و آمادگی برای مدیریت بحران‌های نظامی و امنیتی ایفا کند.

در این سمپوزیوم، کارگاه‌های آموزشی با رویکرد مدیریت، نقش‌آفرینی و راهبردهای ارتباطی و نشست‌های علمی تخصصی با ارائه مقالاتی توسط استادان ایرانی و خارجی برگزار شد.

انتهای پیام/