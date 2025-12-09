خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمید مومنی عضو هیأت عامل و معاون امورشعب بانک ملی ایران:

بانک ملی ایران عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفت+فیلم

بانک ملی ایران عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفت+فیلم
کد خبر : 1725084
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملی ایران به موجب قانون، از تاریخ سوم آبان‌ماه عاملیت بانک آینده را به عهده گرفته و تمامی خدمات بانکی را به مشتریان ارجمند ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید مومنی، عضو هیأت عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران اعلام کرد: بر اساس قانون، بانک ملی ایران از تاریخ سوم آبان‌ماه عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفته است. به گفته او، از این تاریخ تمامی خدمات بانکی مربوط به مشتریان بانک آینده از طریق بانک ملی ایران ارائه خواهد شد.

 

 

حجم ویدیو: ۱.۷۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۱ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری