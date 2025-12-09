بانک ملی ایران عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفت+فیلم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید مومنی، عضو هیأت عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران اعلام کرد: بر اساس قانون، بانک ملی ایران از تاریخ سوم آبان‌ماه عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفته است. به گفته او، از این تاریخ تمامی خدمات بانکی مربوط به مشتریان بانک آینده از طریق بانک ملی ایران ارائه خواهد شد.

