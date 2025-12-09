حمید مومنی عضو هیأت عامل و معاون امورشعب بانک ملی ایران:
بانک ملی ایران عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفت+فیلم
بانک ملی ایران به موجب قانون، از تاریخ سوم آبانماه عاملیت بانک آینده را به عهده گرفته و تمامی خدمات بانکی را به مشتریان ارجمند ارائه میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید مومنی، عضو هیأت عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران اعلام کرد: بر اساس قانون، بانک ملی ایران از تاریخ سوم آبانماه عاملیت بانک آینده را بر عهده گرفته است. به گفته او، از این تاریخ تمامی خدمات بانکی مربوط به مشتریان بانک آینده از طریق بانک ملی ایران ارائه خواهد شد.