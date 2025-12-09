در این توضیحات آمده است که: «در پاسخ به اظهارات جناب آقای علی خضریان نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درخصوص شرکت ذوب آهن اصفهان، ضمن استقبال از بابت ایجاد فرصتی در جهت تشریح مشکلات سنوات گذشته و اقدامات اصلاحی انجام گرفته توسط شرکت مذکور و هلدینگ صدرتامین، عملکرد سود و زیان خالص این شرکت در سنوات گذشته تاکنون به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

همانطور که از جدول فوق الذکر مشخص است روند رو به افول این شرکت از سال 1401 آغاز گردیده است به نحوی که در سال 1402 معادل 4.1 همت زیان و در سال 1403 معادل 10.1 همت زیان داشته است. این شرکت در زمان تحویل به دولت جدید دارای چالش‌های فراوان بوده که اهم چالش‌ها، مشکلات و بحران‌های شرکت به شرح زیر بوده است:

عدم تکمیل و هزینه کرد هدفمند در پروژه‌های در جریان شرکت به نحوی که منجر به بهسازی و بازسازی خط تولید نگردیده است از جمله عدم اتمام پروژه‌های توسعه کارگاه اکسیژن، تزریق پودر زغال، انتقال پساب نجف آباد، بازسازی باتری شماره 2 که در گزارش حسابرس مستقل به عنوان پروژه‌های راکد ذکر گردیده‌اند.

پیش فروش محصول میلگرد به میزان 525 هزار تن که دارای کمترین حاشیه سود بوده است و شرکت همچنان در تلاش برای ایفای تعهدات ایجادی سنوات قبل می باشد.

عدم تعیین تکلیف 1.2 همت اصل بدهی به سازمان تامین اجتماعی از سال 1399 بابت تسویه بدهی نیابتی

عدم تعیین تکلیف 446 میلیارد تومان بدهی عوارض آلایندگی در سال 1402 و 1403 مطابق گزارش حسابرس

عدم تعیین تکلیف حقوق دولتی معدن ققنوس به مبلغ 747 میلیارد تومان برای سال 1401 مطابق گزارش حسابرس

عدم بازپرداخت دیون دولتی از جمله مالیات حقوق و ارزش افزوده از سال 1400

عدم تعیین تکلیف بخشی از مطالبات سنواتی و راکد مطابق گزارش حسابرس مستقل با ارزش دفتری بالغ بر 636 میلیارد تومان.

عدم تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی‌های مرتبط با گاز استان اصفهان، برق منطقه‌ای اصفهان، آب منطقه‌ای اصفهان و وجود اختلاف حساب عمده با سازمان‌های مزبور به نحوی که مطابق گزارش حسابرس و تاییدیه‌های دریافتی هر یک به ترتیب 737 میلیارد تومان،160 میلیارد تومان و 40 میلیارد تومان کمتر در دفاتر ثبت گردیده بوده است.

کاهش میزان صادرات سال 1403 نسبت به سال 1402 از 1میلیون تن به حدود 546 هزار تن با توجه به پیش فروش های داخلی صورت پذیرفته

کاهش عمده در سطح موجودی مواد اولیه و حد استراتژیک لوازم و قطعات مصرفی

عدم بازپرداخت و افزایش تسهیلات شرکت به نحوی که حد اعتبار آن شرکت نزد بانک‌ها تکمیل گردیده بود و امکان اخذ هیچگونه تسهیلات جدید وجود نداشت

عدم بازپرداخت سود سهامدار عمده مرتبط با سنوات گذشته به ارزش دفتری400 میلیارد تومان از سال 1400

زیان دهی بخش عمده‌ای از شرکت‌های فرعی و تحت کنترل

وجود زیان انباشته‌ای حدود 18.4 همت، و ایجاد 3 سال زیان خالص متوالی و از بین رفتن سرمایه در گردش شرکت

وجود 14.6 همت پیش دریافت و ایجاد تعهد بابت تحویل محصول با نرخ‌های بسیار پایین در اوایل سال 1403

استفاده از مواد اولیه گران قیمت در تولید از جمله گندله

نبود انضباط مالی در هزینه‌های شرکت از جمله هزینه‌های روابط عمومی، هزینه‌های فرهنگی و اضافه کاری‌های غیر مولد که طی 3 سال رشد فزاینده و نامتعارف داشته‌اند

واردات مواد اولیه از جمله کک و زغال سنگ در سال 1403 حدود 150 میلیون دلار

در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و پس از بررسی تمامی جوانب و کارشناسی‌های مستمر و شکل دهی به اتاق فکر ذوب آهن و اصلاح تیم رهبری و مدیریت شرکت در شش ماه نخست سال مالی جاری، روند زیان دهی شرکت کنترل، پروژه‌های اصلاحی تدوین، اصلاحات مورد اجماع متخصصان و کارشناسان و مدیریت شرکت با سرعت و دقت آغاز و ریل گذاری مسیر جدید با رویکرد خروج از زیاندهی و آماده‌سازی شرکت برای تغییرات راهبردی انجام شده است. اهم اقدامات اصلاحی در آن شرکت از زمان تحویل به تیم مدیریت جدید به شرح زیر است:

اقدامات در حوزه بهره برداری و فنی حذف خرید گندله به میزان ۳۷۵ هزار تن، با صرفه‌جویی معادل حدود ۱٫۶ همت

تولید صنعتی ناودانی ۲۰ به مقدار ۲،۸۹۰ تن و فروش ۴۰۰۰ تن به ارزش حدود ۱۱1 میلیارد تومان

تولید ۸۹ هزار تن میلگرد آلیاژیA3 با منافع مالی حدود 91 میلیارد تومان طی شش‌ماه

تولید دو نوع چدن گرانوله و سورل برای مصارف کارخانه‌های فولادی، به قیمت‌های ۳۶۰ دلار (گرانوله) و ۵۷۰ دلار (سورل) به ازای هر تن

اصلاح کدهای آیسیک گاز و صرفه جویی سالانه حداقل به میزان 1.5 همت

کاهش مصرف کک در تولید چدن مذاب با صرفه‌جویی معادل 1/1 همت نسبت به سال ۱۴۰۲

رکوردشکنی در تولید ریل ملی با تولید ۳۶،۵۹۴ تن ریل طی 6 ماه و ثبت تولید ماهانه ۱۱،۲۰۰ تن در خرداد ۱۴۰۴

راه‌اندازی پلنت جدید اکسیژن با ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب نرمال، با صرفه‌جویی ماهانه حدود ۱۷۰ میلیارد ریال

کاهش مصرف فلز در تولید محصولات نوردی، معادل صرفه‌جویی ۱٫۱ همت نسبت به سال ۱۴۰۲

اجرای صنعتی پاشش سرباره (Slag Splashing) با صرفه‌جویی در تعداد 2900 ذوب به 4250 ذوب در ست نسوز.

تعویض فاز 2 بالک‌های ریخته‌گری که پس از 52 سال انجام شده است.

استفاده بیشتر از آگلومره در کوره بلند به جای سنگ درشت دانه تا 85% (20% اضافه شده است)

راه‌اندازی نیروگاه هاربین از طریق انجام تعمیرات نیروگاه‌ها و بویلرها با صرفه‌جویی ماهانه حدود ۹۰ میلیارد ریال اقدامات اصلاحی در ساختار مالی و کاهش هزینه‌ها پرداخت حداقل 10.8 همت از انواع بدهی‌های دولتی (شامل بدهی به اداره گاز از سال 1400، عوارض آلایندگی از سال 1400، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سال 1400، پرداخت مالیات حقوق از سال سال 1398) و انجام برنامه‌ریزی جهت پرداخت بدهی‌های مالیاتی در مواعد قانونی و به روز.

اخذ رای نهایی طلب از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به میزان 14 هزار میلیارد تومان پس از 12 سال

تثبیت مالکیت و اخذ سند تک برگ زمین‌های متعلق به شرکت حد اقل به میزان 4500 هکتار

رفع مسدودی حساب‌های بانکی شرکت با بازپرداخت بدهی‌های سنواتی

کاهش هزینه‌های روابط عمومی از 69 میلیارد تومان در سال 1403 به 10 میلیارد تومان در شش ماهه 1404

کاهش اضافه‌کاری غیر مولد به مقدار 100 هزار ساعت در هر ماه در شش ماهه نخست سال 1404

کاهش منابع انسانی (بازنشسته) حدود 400 نفر بدون جذب جایگزین

طراحی برنامه بهبود 5 ساله جهت کاهش منابع انسانی و چابک سازی نیرو

بازپرداخت بدهی‌های بانکی حداقل به میزان 2 همت

بازنگری عملیات شرکت‌های تابعه و بازگرداندن آنها به ریل سودآوری

ایفای تعهدات تحویل محصولات پیش فروش شده مرتبط به سنوات گذشته حداقل به میزان 112 هزار تن اقدامات در حوزه فروش تفکیک عرضه تیرآهن سنگین از سبک با هدف افزایش رضایت مشتریان و ارتقای درآمد عملیاتی.

اصلاح قیمت تیرآهن سنگین در بورس کالا به میزان حدود ۱۴ درصد رشد

تولید و عرضه میلگردهای آلیاژی A3 به روش ترمکس، با منافع مالی حداقل به میزان 12،000 ریال در هر کیلوگرم

توسعه بازار ریل ملی:

توسعه خط ۲ متروی اصفهان با ریل ذوب آهن.

ریل‌گذاری فاز نخست قطار شهری کرمانشاه با ریل ذوب آهن اصفهان.

تست نهایی فاز اول خط ۳ متروی مشهد با ریل ذوب‌آهن اصفهان.

ریل‌گذاری مسیر شهرکرد–سفیددشت–مبارکه با ریل ذوب آهن اصفهان.

امضای تفاهم‌نامه فروش ریل با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور

امضای الحاقیه خط آهن رشت–آستارا میان ایران و روسیه اهم اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف آب و پایداری محیط زیست بازگردانی پسابRO و پساب سیکلKW و شستشوی فیلترهای STF پمپ خانه 17 ( ایستگاه ریخته گری 5) به سیکل کثیف نوردهای 350 و650

استفاده از پساب آب گردشی اگلومراسیون برای آب جبرانی برج‌های خاموش کننده کک

عملیات اجرایی مخزن ذخیره آب جهت ذخیره سازی آب دریای عمان در قلب کارخانه با ظرفیت ذخیره 1/1 میلیون متر مکعب

حفظ سهم آب خلیج فارس به مقدار 22.5 درصد از شرکت آب صفه

کاهش مصرف آب از 600 لیتر بر ثانیه به 490 لیتر بر ثانیه

اتمام پروژه تصفیه خانه‌ی فاضلاب و راه اندازی آزمایشی آن

در خصوص اظهارات مطروحه در باب قصد وزرات متبوع برای سازش فی‌مابین شرکت ذوب آهن اصفهان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، به استحضار می‌رساند؛

اختلاف سنواتی (12سال) فی‌مابین شرکت ذوب آهن اصفهان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عمدتاً مربوط به هزینه‌های درمان پرسنل بازنشسته بوده، که برابر رای قطعی الصدور مرجع قضایی در سال1397 منجر به محکومیت صندوق فولاد به پرداخت اصل و جرایم تاخیرگردیده و در اجرای رای مذکور بخشی از پرتفوی سهام متعلق به صندوق فولاد در سال 1398 توقیف شده بود؛ لیکن در نتیجه درخواست اعاده دادرسی وزیر محترم وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401 به استناد ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ، اجرای حکم به نفع ذوب آهن اصفهان متوقف و پرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان شرکت ذوب آهن ادامه یافت تا اینکه در سال 1404 بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیری دعوی مذکور در مجمع عمومی صاحبان سهام شستا و هلدینگ صدرتامین به تصویب رسید و با پیگیری شرکت ذوب آهن اصفهان و هلدینگ صدرتامین، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از شعبه اول دیوان عالی کشور صادر و اجرای رای محکومیت صندوق فولاد از سر گرفته شد.

با تداوم پیگیری‌ها در تاریخ 1404/08/17 دستور قضایی توقیف دارایی صندوق فولاد به مراجع ذی‌ربط صادر و در سامانه اطلاع رسانی عمومی کدال افشا گردیده است. همچنین در خصوص ادعای مطرح شده درباره وجود توافق نامه‌ای جهت سازش بین شرکت‌های ذوب آهن اصفهان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، ضمن تکذیب ادعای مذکور به استحضار می‌رساند پیگیری احقاق حقوق شرکت ذوب آهن اصفهان ازدارایی‌های سهل الوصول و دارایی‌هایی مربوط به زنجیره ارزش آن شرکت، به نحوی که ضمن تامین کسری نقدینگی، بخشی از مشکلات ساختاری و راهبردی مانند تامین پایدار مواد اولیه را نیز حل و فصل نماید، توسط شرکت ذوب آهن اصفهان و هلدینگ صدرتامین در دست اقدام و پیگیری است که به محض حصول نتیجه قطعی از طریق افشا در سامانه کدال به عموم مردم و سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

