به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پارس خودرو، سعید تخته‌چیان اظهار کرد: براساس قرعه‌کشی برگزار شده، تعداد کلی 10 هزار نفر منتخب هر سه طرح شدند و در ساعات آتی پیامک واریز وجه برای این افراد ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: 72 هزار و 433 نفر در طرح عادی، 3 هزار و 551 نفر در طرح جوانی جمعیت و هزار 201 نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده واجد شرایط مشارکت در قرعه‌کشی شدند و منتخبان نهایی نیز از میان همین تعداد و در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی شناسایی شد.

تخته‌چیان با اشاره به برخی آمارهای منتشره، گفت: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، 50 درصد ظرفیت هر ثبت‌نام به واجدان شرایط طرح جوانی جمعیت اختصاص تعلق دارد و باتوجه به این که ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح می‌بایست حائز شرایط خاصی باشند، لذا تعداد آنان همواره کمتر از طرح‌های عادی است.

وی تصریح کرد: آمار شرکت کنندگان در هر دو طرح ثبت‌نام پارس‌نوآ، حاکی از استقبال گسترده از محصول جدید پارس‌خودرو است

مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو در پایان افزود: پیش‌فروش محصول جدید پارس‌خودرو باتوجه به بازه زمانی تحویلی، مطابق با برنامه تولید سال آتی صورت می‌گیرد و این شرکت در بازه زمانی اعلام شده خودروهای مشتریان را تحویل خواهد داد.

