خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور مدیرعامل پارس خودرو:

بیش از 87 هزار نفر در طرح پیش فروش پارس‌نوآ ثبت‌نام کردند/ 10 هزار نفر منتخب دومین قرعه‌کشی محصول جدید پارس‌خودرو شدند

بیش از 87 هزار نفر در طرح پیش فروش پارس‌نوآ ثبت‌نام کردند/ 10 هزار نفر منتخب دومین قرعه‌کشی محصول جدید پارس‌خودرو شدند
کد خبر : 1724635
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو گفت: در دومین طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید پارس‌نوآ محصول جدید شرکت پارس‌خودرو تعداد 87 هزار و 817 ثبت‌نام کردند که از این تعداد، 77 هزار و 185 نفر، واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پارس خودرو، سعید تخته‌چیان اظهار کرد: براساس قرعه‌کشی برگزار شده، تعداد کلی 10 هزار نفر منتخب هر سه طرح شدند و در ساعات آتی پیامک واریز وجه برای این افراد ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد: 72 هزار و 433 نفر در طرح عادی، 3 هزار و 551 نفر در طرح جوانی جمعیت و هزار 201 نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده واجد شرایط مشارکت در قرعه‌کشی شدند و منتخبان نهایی نیز از میان همین تعداد و در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی شناسایی شد.

تخته‌چیان با اشاره به برخی آمارهای منتشره، گفت: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، 50 درصد ظرفیت هر ثبت‌نام به واجدان شرایط طرح جوانی جمعیت اختصاص تعلق دارد و باتوجه به این که ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح می‌بایست حائز شرایط خاصی باشند، لذا تعداد آنان همواره کمتر از طرح‌های عادی است.

وی تصریح کرد: آمار شرکت کنندگان در هر دو طرح ثبت‌نام پارس‌نوآ، حاکی از استقبال گسترده از محصول جدید پارس‌خودرو است

مشاور مدیرعامل پارس‌خودرو در پایان افزود: پیش‌فروش محصول جدید پارس‌خودرو باتوجه به بازه زمانی تحویلی، مطابق با برنامه تولید سال آتی صورت می‌گیرد و این شرکت در بازه زمانی اعلام شده خودروهای مشتریان را تحویل خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده