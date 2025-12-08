خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشارکت بانک رفاه کارگران در ساخت و تجهیز 53 باب مدرسه

مشارکت بانک رفاه کارگران در ساخت و تجهیز 53 باب مدرسه
کد خبر : 1724621
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر با مشارکت در ساخت و تجهیز 53 باب مدرسه از بانک‌های پیشرو کشور در عرصه مدرسه‌سازی محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مدرسه‌ها در همکاری با نهادهای تخصصی از جمله سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، خیران مدرسه‌ساز و ... در مناطق محروم و کم‌برخوردار 23 استان کشور (با بیشترین کمبود فضای آموزشی)، احداث شد‌ه‌اند. 

استان‌های آذربایجان غربی، لرستان و خراسان جنوبی به ترتیب با 7، 6 و 5 باب بیشترین تعداد مدرسه احداث یا تجهیز شده از سوی بانک رفاه کارگران را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد سه پروژه مدرسه‌سازی نیز از سوی این بانک در استان‌های اردبیل، مازندران و لرستان در دست احداث و تجهیز قرار دارند.

این بانک با هدف توسعه عدالت آموزشی و در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در احداث و تجهیز این تعداد مدرسه مشارکت کرده است.

لازم به ذکر است، این بانک علاوه بر مشارکت در ساخت و تجهیز مدرسه در اقصی‌نقاط کشور به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نسبت به اهدای بسته‌های لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان محروم همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه هر سال، اقدام کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده