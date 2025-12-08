مشارکت بانک رفاه کارگران در ساخت و تجهیز 53 باب مدرسه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مدرسه‌ها در همکاری با نهادهای تخصصی از جمله سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، خیران مدرسه‌ساز و ... در مناطق محروم و کم‌برخوردار 23 استان کشور (با بیشترین کمبود فضای آموزشی)، احداث شد‌ه‌اند.

استان‌های آذربایجان غربی، لرستان و خراسان جنوبی به ترتیب با 7، 6 و 5 باب بیشترین تعداد مدرسه احداث یا تجهیز شده از سوی بانک رفاه کارگران را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد سه پروژه مدرسه‌سازی نیز از سوی این بانک در استان‌های اردبیل، مازندران و لرستان در دست احداث و تجهیز قرار دارند.