مشارکت بانک رفاه کارگران در ساخت و تجهیز 53 باب مدرسه
بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر با مشارکت در ساخت و تجهیز 53 باب مدرسه از بانکهای پیشرو کشور در عرصه مدرسهسازی محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مدرسهها در همکاری با نهادهای تخصصی از جمله سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، خیران مدرسهساز و ... در مناطق محروم و کمبرخوردار 23 استان کشور (با بیشترین کمبود فضای آموزشی)، احداث شدهاند.
استانهای آذربایجان غربی، لرستان و خراسان جنوبی به ترتیب با 7، 6 و 5 باب بیشترین تعداد مدرسه احداث یا تجهیز شده از سوی بانک رفاه کارگران را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد سه پروژه مدرسهسازی نیز از سوی این بانک در استانهای اردبیل، مازندران و لرستان در دست احداث و تجهیز قرار دارند.
این بانک با هدف توسعه عدالت آموزشی و در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در احداث و تجهیز این تعداد مدرسه مشارکت کرده است.
لازم به ذکر است، این بانک علاوه بر مشارکت در ساخت و تجهیز مدرسه در اقصینقاط کشور به ویژه در مناطق کمبرخوردار، نسبت به اهدای بستههای لوازمالتحریر به دانشآموزان محروم همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ماه هر سال، اقدام کرده است.