به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مدیر شعب بانک سپه منطقه ایلام، در مراسم افتتاح این مدرسه با تأکید بر تعهد بانک به آینده فرزندان کشور اظهار داشت: این مدرسه با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی بانک سپه و با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی مناطق کم‌برخوردار و ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان روستایی ساخته شده است.

دکتر روح‌الله بهمنی افزود: بانک سپه در حمایت از طرح‌های مدرسه‌سازی و بهبود زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی فعالانه مشارکت دارد و این اقدامات بخشی از رسالت اجتماعی نخستین بانک ایرانی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، ضمن قدردانی از مشارکت بانک سپه گفت: همکاری مؤسسات مالی به‌ویژه بانک سپه در حوزه مدرسه‌سازی گامی مؤثر برای کاهش محرومیت آموزشی و ایجاد عدالت در دسترسی به امکانات استاندارد آموزشی است و این پروژه بخشی از برنامه‌های گسترده بانک سپه در حمایت از مناطق محروم استان ایلام به شمار می‌رود.

به گفته دکتر جلال حمره افتتاح مدرسه در این روستای محروم نه‌تنها دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی ایلام به فضای آموزشی استاندارد را بهبود می‌بخشد، بلکه الگویی برای مشارکت سایر نهادهای مالی در توسعه اجتماعی است.

شایان‌ذکر است، احداث این مدرسه در ادامه برنامه‌های حمایتی بانک سپه برای محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در استان ایلام انجام شده است؛ اقدامی که پیش‌ازاین نیز با ساخت دو مدرسه در روستاهای محروم دارپروشه و پاچم دهارون طی سه سال اخیر تبلور یافته است.

