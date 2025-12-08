عملکرد درخشان بانک رفاه کارگران؛
جهش درآمدی در مسیر سودآوری پایدار
بانک رفاه کارگران از افزایش درآمدهای عملیاتی و کارمزدی این بانک در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1404 این بانک، درآمدهای عملیاتی بانک با بیش از 85 درصد رشد به بیش از 274.000 میلیارد ریال رسیده است که نشاندهنده فعالیت مؤثر این بانک در حوزههای اصلی کسبوکار است.
بر اساس این گزارش، درآمدهای کارمزدی بانک رفاه کارگران نیز در همین مدت با رشد حدود 60 درصدی به بیش از 38.000 میلیارد ریال رسیده است که نشان میدهد سهم درآمدهای غیرمشاع (غیر وابسته به سود تسهیلات) در این بانک افزایش قابل توجهی داشته است.
بانک رفاه کارگران همچنین با کنترل هزینهها و استمرار سودآوری موفق شد سود خالص خود را در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با شش ماهه ابتدای سال گذشته با حدود 36 درصد رشد به بیش از 3.324 میلیارد ریال افزایش دهد.