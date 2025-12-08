جهش درآمدی در مسیر سودآوری پایدار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به شهریور ماه 1404 این بانک، درآمدهای عملیاتی بانک با بیش از 85 درصد رشد به بیش از 274.000 میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده فعالیت مؤثر این بانک در حوزه‌های اصلی کسب‌وکار است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای کارمزدی بانک رفاه کارگران نیز در همین مدت با رشد حدود 60 درصدی به بیش از 38.000 میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد سهم درآمدهای غیرمشاع (غیر وابسته به سود تسهیلات) در این بانک افزایش قابل توجهی داشته است.