گرجستان، دروازهای پنهان به اروپا: از تفلیسِ تاریخ تا باتومیِ مدرن
این سفر جامع شما را از تفلیسِ تاریخی با کوچه های سنگ فرش، تا باتومیِ مدرن درخشان کنار دریای سیاه هدایت می کند تا چهره تازهای از قفقاز را کشف کنید.
آیا تا به حال به سفری فکر کردهاید که در آن بتوانید در یک روز، ردپای تمدنی ۸۰۰۰ ساله را در کلیسایی کوهستانی بیابید و روز بعد در بلوار ساحلی یک شهر فوق مدرن، زیر نور نئون قدم بزنید؟ گرجستان، این نگین پنهان شده در قلب منطقه قفقاز، دقیقاً همان وعده را به شما میدهد. این کشور نه آسیاست و نه اروپای محض؛ بلکه یک دروازه اسرارآمیز است که بهترین ویژگی های هر دو قاره را در آغوش کشیده است.