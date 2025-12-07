در فضایی صمیمی تعدادی از مشتریان وفادار بیمه‌بازار با حضور در دفتر این شرکت، روایت‌هایی از تجربه خود در حوزه خرید آنلاین بیمه ارائه کردند.

این رویداد بخشی از تلاش‌ بیمه‌بازار برای شنیدن بی‌واسطه صدای کاربران و استفاده از بازخوردهای آنان در طراحی مسیر آینده خدمات حوزه بیمه بود.

تجربه‌ای که مسیر خرید بیمه را تغییر داد

مصطفی پرتویان، ۴۷ ساله و از مشتریان قدیمی بیمه‌های شخص ثالث و بدنه، می‌گوید که نخستین‌بار به‌دلیل امکان مقایسه قیمت‌ها و سهولت خرید آنلاین با بیمه‌بازار آشنا شده است.

به گفته او، تجربه خرید دیجیتال از بیمه‌بازار همان ابتدا آن‌قدر ساده و روان بود که ترجیح داد روش سنتی خرید حضوری را کنار بگذارد.

او بیمه‌بازار را در یک جمله این‌گونه توصیف می‌کند:

«بیمه‎بازار یعنی امنیت.»

جرقه اعتماد از یک تعامل کوچک

فردین علیزاده، ۳۱ ساله و فعال حوزه پخش فرآورده‌های نفتی، حدود چهار سال است از بیمه‌بازار استفاده می‌کند.

شاید جالب‌ترین قسمت روایت آقای علیزاده نحوه آشنایی او با بیمه‌بازار است؛ او به واسطه شغلش از طریق شنیدن تبلیغ رادیویی بیمه‌بازار با این پلتفرم آشنا شد، اما آنچه به گفته خودش «اعتماد بلندمدت» را ایجاد کرده، پشتیبانی و هدایت مستمر برای انتخاب درست بیمه‌نامه بوده‌است.

آقای علیزاده می‌گوید:

«حس امنیت و اطمینان از پیگیری و پشتیبانی، دلیل انتخاب من است.»

انتخابی آسان در میان مشغله‌های روزانه

خانم فرشته ترکاشوند ۳۰ساله و خانه‌دار از کاربران باسابقه بیمه‌بازار است، او توضیح داد که دلیل اولیه انتخاب این پلتفرم، قیمت رقابتی و امکان مقایسه آنلاین بوده است؛ اما تداوم استفاده او نتیجه‌ی سهولت و سادگی تجربه خرید است.

خانم ترکاشوند می‌گوید:

«راحتی استفاده برای من که یک زن خانه‌دار با مشغله‌های گوناگون هستم، باعث شد خرید بیمه آنلاین تبدیل به یک عادت مطمئن شود.»

عادتی که نه تنها او را تبدیل به مشتری وفادار بیمه‌بازار کرده بلکه همواره بیمه‌بازار را به همه دوستان و خانواده‌اش پیشنهاد می‌دهد.

بستری امن و مقرون‌به صرفه برای خرید بیمه

آقای امیر شاهمرادی ۳۵ ساله و کارمند، از سال ۱۴۰۰ مشتری بیمه‌بازار بوده است.

او معتقد است تنوع شرکت‌های بیمه، سادگی خرید و ارائه تخفیف‌های معتبر، مهم‌ترین دلایل انتخاب او بوده است و درباره بیمه‌بازار می‌گوید:

«بیمه‌بازار برای من تداعی‌ یک انتخاب امن و مقرون‌به‌صرفه است.»

آقای شاهمرادی در آخر اشاره می‌کند که اطمینان از امنیت پرداخت و تراکنش‌های مالی در بستر بیمه‌بازار نقش مهمی در شکل‌گیری اعتماد او به بیمه‌بازار داشته است.

بیمه‌بازار هم‌قدم با کاربر در مسیر خرید بیمه

روایت‌هایی که مشتریان وفادار بیمه‌بازار از تجربه خرید و سال‌ها همراهی بیان کردند نشان می‌دهد که برای کاربران بیمه‌بازار، عوامل مشترکی مانند سهولت خرید، شفافیت قیمت‌ها، مشاوره و پشتیبانی قابل اتکا بیشترین نقش را در انتخاب و تداوم استفاده از خدمات دیجیتال بیمه‌ای دارد.

بیمه‌بازار اعلام کرد این رویداد بخشی از رویکرد این شرکت در توجه به تجربه واقعی کاربران، شناسایی نقاط بهبود و توسعه خدمات مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه است.

این مجموعه تأکید می‌کند که «شنیدن صدای کاربران» تنها یک رویداد مناسبتی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی رویکرد بیمه‌بازار در بهبود مستمر تجربه خرید بیمه است.

