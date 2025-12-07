خبرگزاری کار ایران
پرداخت خسارت بیمه معلم به خانواده دانش‌آموز لنگرودی در کمتر از ۲۴ ساعت

در پی وقوع حادثه برق‌گرفتگی که منجر به درگذشت یک دانش‌آموز لنگرودی شد، روند رسیدگی به پرونده خسارت در بیمه معلم در کمترین زمان ممکن انجام شد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، حادثه ناگوار فوت حسام پورمحمد، در کمتر از یک شبانه‌روز توسط کارشناسان این بیمه‌گر بررسی و مبلغ 15 میلیارد ریال به خانواده آن مرحوم تقدیم شد.

اعضای هیات‌عامل بیمه معلم با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده داغدار دانش‌آموز مرحوم در حضور جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم در حوزه انتخابیه رشت و خمام، هادی حق‌شناس استاندار، نرگس دستیار مدیر کل آموزش و پرورش استان و بهمن یعقوبی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز دو فقره چک را تقدیم خانواده پورمحمد کردند.

در ادامه این نشست، استاندار و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز گیلان از اقدام به‌موقع و فوری بیمه معلم تقدیر کردند و مدیر کل آموزش و پرورش این استان بار دیگر بر اهمیت نقش بی‌بدیل بیمه در حمایت از آسیب‌دیدگان هنگام بروز خسارت و حادثه تاکید کرد.

 

