به گزارش روابط‌عمومی بیمه معلم، حادثه ناگوار فوت حسام پورمحمد، در کمتر از یک شبانه‌روز توسط کارشناسان این بیمه‌گر بررسی و مبلغ 15 میلیارد ریال به خانواده آن مرحوم تقدیم شد.

اعضای هیات‌عامل بیمه معلم با حضور در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده داغدار دانش‌آموز مرحوم در حضور جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم در حوزه انتخابیه رشت و خمام، هادی حق‌شناس استاندار، نرگس دستیار مدیر کل آموزش و پرورش استان و بهمن یعقوبی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز دو فقره چک را تقدیم خانواده پورمحمد کردند.

در ادامه این نشست، استاندار و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز گیلان از اقدام به‌موقع و فوری بیمه معلم تقدیر کردند و مدیر کل آموزش و پرورش این استان بار دیگر بر اهمیت نقش بی‌بدیل بیمه در حمایت از آسیب‌دیدگان هنگام بروز خسارت و حادثه تاکید کرد.