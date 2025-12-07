سبد محصولات پتروشیمی تبریز رکورد جدیدی بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ این پتروشیمی در آبان ماه ۱۴۰۴ عملکردی باثبات و درعین‌حال روبه رشد را به نمایش گذاشت؛ عملکردی که جایگاه این مجموعه را به‌عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار صنعت پتروشیمی کشور بیش‌ازپیش تقویت می‌کند. تکیه‌بر عرضه‌ منظم در بورس کالا، مدیریت کارآمد موجودی و تنوع قابل‌توجه در سبد محصولات، سه عامل کلیدی بودند که این ماه را به یکی از دوره‌های پربازده سال برای این شرکت تبدیل کردند.

عرضه کم‌سابقه و رشد تقاضا

پتروشیمی تبریز در آبان ماه با عرضه ۲۲ هزار و ۱۶۴ تن محصول در بورس کالا حضور یافت؛ رقمی که از نظر حجمی یکی از بالاترین مقادیر عرضه این شرکت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز مجموع عرضه‌ها به ۱۵۹ هزار و ۵۲۰ تن رسیده که نشان‌دهنده سیاست پایدار شرکت در تقویت حضور در بازار داخلی است.

هم‌زمان، تقاضا برای محصولات این شرکت با رشد 3.7 درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۸ هزار و ۵۹۴ تن رسید. این افزایش تقاضا، علاوه بر تأیید جذابیت محصولات، نشان‌دهنده تقویت جایگاه برند پتروشیمی تبریز میان خریداران است.

نکته مهم آنکه ۹۸ درصد از کل عرضه‌ها به فروش رسید و حجم معاملات نهایی به ۲۲ هزار و ۱۰۸ تن رسید؛ رقمی که نسبت به آبان سال گذشته رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمدزایی فراتر از میانگین فصلی

پتروشیمی تبریز در آبان ماه یک‌هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان درآمد از محل فروش محصولات خود شناسایی کرده است. این میزان درآمد نشان می‌دهد که پتروشیمی تبریز تنها در دو ماه نخست پاییز با ارزش ۳ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان، از کل عملکرد فصل پاییز سال گذشته (به ارزش ۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان درآمد) پیشی گرفته و ۹ درصد جلوتر از مسیر سال قبل حرکت کرده است.

این رشد، پیام روشنی دارد: مدیریت هوشمند عرضه، چیدمان مناسب سبد محصولات و تمرکز بر تقاضاهای پایدار، باعث شده عملکرد درآمدی شرکت فراتر از انتظار عمل کند.

تحلیل ترکیب محصولات و قدرت سبد عرضه

پتروشیمی تبریز طی آبان‌ماه ۱۳ محصول را در بورس کالا عرضه کرد که ۱۰ محصول از آن‌ها فروش ۱۰۰ درصدی را تجربه کردند؛ نشانه‌ای از تنظیم صحیح قیمت‌گذاری و شناخت دقیق نیاز بازار.

در میان محصولات، دو قلم بیشترین نقش را در سبد فروش ایفا کردند:

* پلی‌اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA با فروش کامل ۶ هزار و ۸۲۰ تن

* پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ با حجم فروش ۵ هزار و ۳۸ تن

این ارقام، علاوه بر نمایش پایداری بازارهای مصرف، اهمیت استراتژیک محصولات پلیمری تبریز در زنجیره صنایع پایین‌دست را برجسته می‌کند.

جمع‌بندی

عملکرد پتروشیمی تبریز در آبان ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شرکت نه‌تنها توانسته روند روبه رشد سال گذشته را حفظ کند، بلکه در برخی شاخص‌ها از میانگین فصلی خود فراتر رفته است. استمرار افزایش تقاضا، درصد بالای فروش نسبت به عرضه، مدیریت حرفه‌ای موجودی و کسب درآمدی بالاتر از دوره مشابه، همگی گویای حرکت این پتروشیمی در مسیر توسعه پایدار است.

اگر این روند ادامه یابد، پتروشیمی تبریز می‌تواند در ماه‌های آینده نیز یکی از باثبات‌ترین و پربازده‌ترین شرکت‌های صنعت پتروشیمی کشور باقی بماند.

